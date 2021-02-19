Глава Щербиновского района Кубани опроверг информацию о своем задержании

Глава Щербиновского района Кубани Алексей Беликов опроверг информацию о своем задержании, сообщает РБК Краснодар. Он заявил, что днем находился на совещании в станице Новощербиновской. Ранее информация о его задержании появилась в ряде пабликов и СМИ.

В своем официальном Instagram господин Беликов опубликовал пост, в котором рассказал, что вечером провел традиционное планерное совещание со своими заместителями.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, днем 19 февраля задержали главу Ейского района Виктора Ляхова, а также двух его заместителей. Кроме того, есть информация об обысках в администрациях 15 муниципалитетах Кубани.

Наталья Решетняк