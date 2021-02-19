Задержан глава Ейского района Виктор Ляхов и два его заместителя

Правоохранительные органы задержали главу Ейского района Виктора Ляхова, а также двух его заместителей. Об этом “Ъ-Кубань” сообщил источник, близкий к администрации муниципалитета.

Собеседник не уточнил, о ком из заместителей господина Ляхова идет речь. По данным сайта администрации Ейского района у главы муниципального образования шесть заместителей. Причины и обстоятельства задержания также не уточняются.

Источник сообщил, что в настоящее время представители силовых структур проводят обыски в администрации Ейского района. Руководителя муниципалитета и его заместителей везут на допрос в Краснодар.

В пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю, а также Следственного управления СКР по Краснодарскому краю информацию о задержании Виктора Ляхова и его замов не комментируют.

Виктор Ляхов родился в 1965 году. В 1986 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков им. Комарова, а в 1994 году – Военно-воздушную Краснознаменную ордена Кутузова академию им. Гагарина.

В 1986 – 2018гг. проходил военную службу в рядах вооруженных сил СССР и РФ на офицерских должностях. В 2019 году занимал должность начальника отдела взаимодействия с органами гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

В октябре 2019 года назначен заместителем главы Ейского района, в декабре того же года господин Ляхов возглавил муниципалитет.

Алексей Белянин