В Тбилиси полиция задержала 10 человек после акции у здания парламента

В столице Грузии Тбилили произошли столкновения между полицией и сторонниками оппозиции, сообщают «Sputnik Грузия» и грузинский «Первый канал». МВД страны сообщило, что в связи с неподчинением требованиям полиции было задержаны десять человек.

Задержания прошли после того, как протестующие попытались перенести палатку, стоящую у заднего входа здания парламента, к центральному входу. «Sputnik Грузия» сообщает, что еще одну палатку пытался пронести депутат от партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили, однако ее забрала полиция.

Протесты в Грузии продолжаются с осени 2020 года, когда оппозиционные партии на признали результаты выборов в парламент. Политическая ситуация в стране обострилась после того, как Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство об аресте председателя ЕНД Никанора Мелии в связи с отказом полностью заплатить залог по уголовному делу за попытку насильственного захвата власти в июне 2019 года.

В связи с решением суда премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о своей отставке. После этого МВД приостановило операцию по задержанию Никанора Мелии. Правящая партия «Грузинская мечта», которую оппозиция обвиняла в махинациях на выборах, выдвинула главу Минобороны Ираклия Гарибашвили кандидатом на пост премьер-министра.

О ситуации в Грузии — в материале “Ъ” «Премьер Грузии стал жертвой неудавшейся спецоперации».