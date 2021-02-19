Премьер Грузии стал жертвой неудавшейся спецоперации

В ближайшее время в Грузии может смениться не только правительство, но и правящая партия. Во всяком случае, на это рассчитывают экс-президент Михаил Саакашвили и его «Единое национальное движение» (ЕНД), которые с 2012 года никогда не были столь близки к возвращению во власть. Такой шанс появился после того, как в четверг премьер-министр Георгий Гахария объявил об отставке, объяснив свое решение нежеланием применять силу против оппозиционеров. Те накануне забаррикадировались в штаб-квартире ЕНД, чтобы помешать полиции арестовать председателя партии Никанора Мелию.

Чрезвычайный брифинг Георгия Гахарии начался в тот момент, когда спецназ МВД окружал штаб-квартиру ЕНД, чтобы взять здание штурмом и арестовать Никанора Мелию. Премьер-министр назвал вердикт Тбилисского городского суда об аресте председателя ЕНД «проявлением законного правосудия в отношении конкретного человека, нарушившего закон», но добавил, что он считает недопустимым срочное проведение «мероприятий», подготовленных МВД для ареста оппозиционера, «если это создает риск здоровью, жизни сограждан или в целом провоцирует политическую эскалацию в стране».

Позднее стало известно, что в ночь на четверг между премьером и лидерами правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) развернулась бурная дискуссия о целесообразности применения силы для исполнения судебного решения, несмотря на риск кровопролития. Бывший премьер-министр Нико Лекишвили написал в Facebook, что, по его информации, глава МВД Вахтанг Гомелаури предварительно не согласовал с премьер-министром мобилизацию частей специального назначения, и это задело Георгия Гахарию, обладающего, согласно конституции, всей полнотой власти в стране.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария Фото: Georgia's Prime Minister Press office / AP

Сообщив об отставке, господин Гахария сразу покинул зал, не ответив на вопросы журналистов. Через несколько минут Никанор Мелия объявил о «полной победе оппозиции» и потребовал от ГМ немедленно начать консультации для назначения внеочередных выборов, на чем объединенная оппозиция настаивала на протяжении всего противостояния, начавшегося после парламентских выборов 31 октября прошлого года.

Лидеры ГМ с этим не согласны. Председатель партии Ираклий Кобахидзе сказал журналистам, что спецоперация по аресту Никанора Мелии «лишь отложена» до формирования нового правительства. Для этого, согласно конституции, у правящей партии есть две недели и вполне достаточно мандатов в парламенте даже в условиях бойкота оппозиции: 90 мандатов при необходимом кворуме 76 голосов для объявления вотума доверия новому правительству. ГМ представила на пост главы правительства министра обороны Ираклия Гарибашвили. Он уже был председателем правительства в 2013–2015 годах и считается наиболее непримиримым противником экс-президента Михаила Саакашвили.

Впрочем, «вкусив победу» над Георгием Гахарией, который считался наиболее авторитетным в электоральном смысле представителем правящей партии после ухода из большой политики основателя ГМ миллиардера Бидзины Иванишвили, объединенная оппозиция и ее неформальный лидер Михаил Саакашвили усиливают натиск на партию власти.

Экс-президент пять раз за последние несколько дней обращался к грузинскому народу по телевидению и через социальные сети. Он призывает поставить перед ГМ единственное требование: назначение новых выборов на осень или даже на конец весны.

В этом случае, по его убеждению, ЕНД наверняка победит ГМ, потерявшую за короткий отрезок времени сразу двух своих лидеров — Бидзину Иванишвили и Георгия Гахарию. После этого, как надеется Михаил Саакашвили, ЕНД сформирует правительство вместе с союзными оппозиционными силами, а сам он не только вернет себе грузинское гражданство, которое потерял с вступлением в гражданство Украины, но и аннулирует все уголовные дела и судебные приговоры, вынесенные в отношении него нынешними властями. А это даст экс-президенту возможность вернуться на родину с Украины.

Георгий Двали, Тбилиси