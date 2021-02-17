Грузинский суд решил арестовать ведущего оппозиционера

Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе об аресте Никанора Мелии — депутата парламента и председателя наиболее влиятельной оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Сам Мелия и его однопартийцы не намерены подчиняться судебному вердикту. Они забаррикадировались в штаб-квартире партии в ожидании частей спецназначения МВД, которые уже окружили оппозиционный штаб.

Судья Нино Чахнашвили мотивировала свой вердикт тем, что оппозиционный политик не заплатил в полной мере залог в 70 тыс. лари ($21 084) за нарушение условий первого залога, установленного по решению суда в конце июня 2019 года. Мелия объяснил свой отказ заплатить залог нежеланием «платить рабскую дань Путину», чьи интересы, по его словам, «осуществляет правящая в Грузии партия "Грузинская мечта"» миллиардера Бидзины Иванишвили. Накануне парламент лишил председателя ЕНД депутатского иммунитета во второй раз за полтора года.

Уголовное дело против Никанора Мелии и ряда других оппозиционеров возбуждено в июне 2019 года по обвинению в «организации группового насилия против полицейских» и «попытке насильственного захвата власти».

Речь идет о событиях так называемой «гавриловской ночи» с 21 по 22 июня 2019 года, когда соратники основателя ЕНД Михаила Саакашвили под непосредственным руководством Никанора Мелии попытались штурмом взять здание парламента после того, как член Государственной думы РФ от КПРФ, президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов в ходе пленарного заседания МАП сел в кресло спикера грузинского парламента.

О политической ситуации в стране — в материале “Ъ” «Оппозиция в парламенте Грузии размечталась».

Георгий Двали, Тбилиси