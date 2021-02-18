Главу Минобороны Грузии выдвинули в премьер-министры

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» выдвинула действующего главу Минобороны Ираклия Гарибашвили кандидатом на пост премьер-министра. Ранее сегодня, 18 февраля, премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о своей отставке.

«Политсовет единогласно принял решение выдвинуть кандидатуру Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра страны»,— сообщил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе во время трансляции в Facebook партии (перевод «РИА Новости»).

Ираклий Гарибашвили был премьер-министром Грузии с 2013 по 2015 год, до этого он занимал пост министра полиции и общественного порядка.

Георгий Гахария объявил о своей отставке в связи с решением Тбилисского городского суда об аресте оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелии из-за отказа выплатить залог по уголовному делу за попытку насильственного захвата власти в июне 2019 года. Господин Гахария отметил, что решение суда ставит многих граждан под угрозу. Представители Объединенной оппозиции Грузии заявили, что готовы оказать «физическое сопротивление» спецназу МВД в случае попытки ареста господина Мелии. После этого МВД приостановило процесс задержания господина Мелии.

Подробнее — в материале “Ъ” «Грузинская оппозиция готовится к силовому сопротивлению».