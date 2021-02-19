Коммунисты нашли выход на площадь

КПРФ проведет 23 февраля в Москве акцию памяти, но вместо заявленного шествия ограничится форматом встречи с избирателями. Об этом в четверг сообщил депутат Госдумы, секретарь московского горкома партии Денис Парфенов. По его словам, договоренность с мэрией достигнута на уровне высшего руководства КПРФ. В столичном департаменте региональной безопасности ситуацию не комментируют. Закон позволяет депутатам проводить встречи с избирателями без согласования с властями, но с рядом ограничений, и коммунисты за время действия коронавирусных запретов не раз этим пользовались.

«Процесс борьбы за возможность провести мероприятие в Москве в День Советской Армии и ВМФ был труден,— написал в своем Telegram-канале Денис Парфенов.— Наконец под давлением общественности власти вынуждены были согласиться на проведение коммунистами акции при условии корректировки места и времени». Она пройдет в формате встречи с избирателями: всех желающих приглашают собраться днем 23 февраля у памятника князю Владимиру у станции метро «Боровицкая».

Напомним, 10 февраля мэрия Москвы отказала КПРФ в проведении 23 февраля шествия с участием 5 тыс. человек от Страстного бульвара до Театральной площади с последующим митингом. Поводом послужил запрет на публичные мероприятия из-за пандемии коронавируса. В мэрии также напомнили, что за нарушение указа градоначальника организаторы и участники мероприятия могут быть привлечены к ответственности.

Запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в рамках указа мэра о режиме повышенной готовности был введен в Москве 16 марта 2020 года. Он регулярно продлевался, несмотря на поэтапное снятие других ограничений, а действующая редакция указа запрещает проведение публичных мероприятий без указания срока действия. Как сказано в федеральном законе о митингах, «публичное мероприятие» — это «открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция», в том числе с использованием транспортных средств.

После получения отказа из мэрии глава московского горкома, депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что акция пройдет в любом случае, так как ответ не содержал конкретных предложений по изменению места, времени, формы и иных условий мероприятия, как требует федеральный закон. Хотя еще до отказа депутат не исключал, что в случае такого развития событий акция состоится в формате встречи с избирателями.

Денис Парфенов сообщил “Ъ”, что письменным ответом из мэрии не располагает: «Но я знаю, что на уровне высшего руководства партии проводились в течение нескольких дней переговоры, которые наконец завершились более или менее окончательным результатом». В департаменте региональной безопасности Москвы на вопросы “Ъ” на момент публикации материала не ответили.

Господин Парфенов затруднился ответить, какое количество людей ожидается на акции 23 февраля. Заявленное изначально шествие, по его словам, состоится для всех желающих в виде прогулки от памятника князю Владимиру к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. «В условиях борьбы и перетягивания канатов с властью приходится находить какие-то варианты»,— подчеркнул депутат.

За время действия режима повышенной готовности в Москве депутаты Госдумы от КПРФ не раз проводили уличные акции на разные темы, трактуя их как встречи с избирателями. Так, у стен Думы они выражали несогласие с федеральным бюджетом перед его принятием в ноябре 2020 года, а 4 февраля 2021 года протестовали у здания Мосгоризбиркома из-за недопуска представителей КПРФ в территориальные избирательные комиссии столицы.

Согласно закону о статусе депутата Госдумы, парламентарии обязаны поддерживать обратную связь с избирателями в своих регионах и проводить с ними встречи не реже одного раза в полгода. Депутат может уведомить властей о намерении провести встречу, но получать согласование не обязан. Проводить встречи можно в помещениях, во дворах, а также в специально отведенных местах, если это «не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи». Однако критерии специально отведенных мест в законе не обозначены.

Эта норма появилась в законодательстве в 2017 году, после чего группа депутатов обратилась в Конституционный суд (КС), посчитав, что новые поправки создают необоснованные ограничения для проведения встреч с избирателями. КС постановил, что специально отведенные места и помещения должны быть определены как минимум в каждом поселении, отвечать требованиям территориальной доступности для избирателей и могут использоваться депутатами всех уровней безотносительно к их политической принадлежности. Но если, например, встреча на внутридворовой территории перерастает в митинг, то она уже должна проводиться в соответствии с законодательством о публичных мероприятиях.

Ранее “Ъ” писал (см. «Ъ-Онлайн» от 17 февраля), что после получения отказов в проведении акций 23 февраля коммунисты многих регионов уже пообещали переформатировать акции в возложение цветов или встречи с избирателями.

Елена Рожкова