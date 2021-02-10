Мэрия Москвы отказала коммунистам и либертарианцам в проведении акций 23 февраля

Мэрия Москвы не согласовала заявку московского горкома КПРФ на проведение 23 февраля шествия с участием 5 тыс. человек от Страстного бульвара до Театральной площади с последующим митингом около памятника Карлу Марксу. В ответе столичного департамента региональной безопасности (“Ъ” ознакомился с копией документа) говорится, что причиной отказа стал сохраняющийся в столице запрет на проведение публичных мероприятий, введенный в связи с указом мэра Москвы о режиме повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса. В письме также напоминается, что за нарушение указа градоначальника организаторы и участники мероприятия могут быть привлечены к ответственности.

Лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин сообщил “Ъ”, что, несмотря на отказ, коммунисты найдут способ решить проблему и провести торжественный митинг 23 февраля. «Варианты бывают разные, мы в любом случае этот вопрос решим. Мы можем провести митинг с соблюдением социальной дистанции и в медицинских масках»,— отметил господин Зубрилин.

Аналогичный ответ из мэрии получили сегодня и представители незарегистрированной Либертарианской партии, подававшие заявку на митинг 23 февраля в поддержку политика Алексея Навального. Пресс-секретарь партии Александр Гуд сообщил “Ъ”, что ЛПР игнорировать отказ мэрии не будет, поскольку разделяет позицию сторонников господина Навального о том, что несанкционированных акций проводить пока не стоит.

В пресс-службе департамента региональной безопасности “Ъ” подтвердили, что в проведении акций организаторам отказано из-за коронавирусных ограничений. «Департамент напоминает о необходимости соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, использовать санитайзеры. Берегите себя и своих близких! COVID-19 не делает различий между гражданами с разными общественно-политическими взглядами»,— говорится в ответе пресс-службы на запрос “Ъ”.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные ограничения из-за коронавируса в Москве могут быть сняты к маю. Часть ограничений уже снята — возобновилось очное обучение в школах и вузах, а требование о переводе работников «на удаленку» стало рекомендательным. Однако пункт о запрете на проведение публичных мероприятий в указе все еще действует и не ограничен сроком.

Елена Рожкова, Кира Дюрягина