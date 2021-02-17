КПРФ не хочет искусственных столкновений

Московский горком КПРФ выведет своих сторонников на демонстрацию и митинг 23 февраля, несмотря на то что акция не разрешена властями, заявил “Ъ” первый секретарь горкома, депутат Госдумы Валерий Рашкин. По его словам, мэрия не предложила альтернативных вариантов, как это положено по закону, поэтому мероприятие можно считать санкционированным. Впрочем, в регионах коммунисты не готовы на несанкционированные действия. Ответные меры будут зависеть от поведения демонстрантов, предупредил источник “Ъ” в мэрии Москвы. Однако жесткость в этой ситуации будет невыгодна ни властям, ни самим коммунистам, считает эксперт.

На пленарном заседании Госдумы во вторник Валерий Рашкин заявил о преследовании инакомыслия и «любой оппозиции» в России. Он назвал это террором, который переплюнул все исторические аналоги, в том числе «эталонные репрессии 1937 года». Коммунист привел в пример нападения на сторонников партии, судебное преследование экс-кандидата от КПРФ в президенты Павла Грудинина, задержание саратовского депутата Николая Бондаренко, арест сына экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко Андрея: «Что-то подобное можно найти только в эпоху Средневековья».

Господин Рашкин предупредил коллег, что террор не остановится на оппозиции и рано или поздно сожрет и их.

«23 Февраля у нас праздник, Компартия сделала заявки на проведение шествий и митингов по всей стране, и практически везде власть отказывает. Зачем искусственно провоцировать столкновения? — заявил коммунист.— Мы никогда не нарушаем законов. Давайте разрешим митинги, в том числе в Москве, от Пушкинской площади до Театральной. Приглашаем все фракции».

Напомним, 8 февраля московский горком КПРФ подал заявку на проведение демонстрации численностью 5 тыс. человек по Страстному бульвару с последующим митингом на Театральной площади. Однако столичный департамент региональной безопасности не санкционировал ее в связи с сохраняющимся режимом повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса. В мэрии напомнили, что организаторы и участники акции могут быть привлечены к ответственности.

Однако Валерий Рашкин уверен, что ответ департамента можно трактовать как согласие на проведение демонстрации и митинга, поскольку в нем не содержится конкретных предложений по изменению места, времени, формы и иных условий проведения мероприятия, что предусмотрено федеральным законом «О собраниях».

«Следовательно, мы можем провести акцию так, как указано в нашем уведомлении. В конце концов, не может же быть, что в период пандемии можно только флешмобы в поддержку президента проводить»,— заявил “Ъ” господин Рашкин.

При этом он подчеркнул, что партия призывает граждан соблюдать меры предосторожности.

Источник в столичной мэрии рассказал “Ъ”, что меры, которые могут применяться к демонстрантам, будут зависеть от их поведения: «Например, будут ли участники акции нарушать законодательство, мешать движению транспорта или пешеходов, совершать другие противоправные действия». Собеседник напомнил, что нарушение режима повышенной готовности уже само по себе является противоправным.

Как сообщал “Ъ” , ранее в случае отказа Валерий Рашкин планировал провести встречу с избирателями, а в ряде регионов коммунисты заявляли, что готовы выйти на несанкционированные акции.

Однако сейчас схожей позиции со столичным горкомом придерживаются только в Липецкой области: там мэрия также не предложила альтернативных условий для митинга, поэтому коммунисты считают его разрешенным. В свердловском обкоме “Ъ” пояснили, что «получили установку ЦК» на проведение несанкционированной акции, но ее возможность пока только рассматривается.

В Приморском крае коммунисты тоже не получили одобрения на акцию в центре города и планируют прийти в гайд-парк на окраине (там можно проводить акции без разрешения властей). В Саратовской области власти попросили коммунистов сократить количество участников с 300 до 49 человек, и те подали заявку заново. В Пермском крае, Республике Чувашия и Самарской области, где КПРФ тоже не исключала проведения несанкционированной акции, партийцы решили «выразить протест одиночными пикетами». Иркутские коммунисты, обещавшие выйти на митинг «при любой погоде и любой реакции властей», теперь говорят о «проведении встреч с депутатами».

В Санкт-Петербурге КПРФ «думает над новым форматом», но будет держать его в секрете «для успеха акции».

Не раскрывают подробностей возможной акции и красноярские коммунисты.

В краснодарском крайкоме КПРФ “Ъ” заявили, что «любители запрещать им рот не заткнут», но протест, возможно, пройдет в формате встречи с депутатом. На Ставрополье коммунисты намерены отметить 23 Февраля возложением цветов, круглыми столами и разносом продуктовых наборов ветеранам. В Нижегородской и Оренбургской областях коммунисты обжаловали отказы в судах, дальнейшая судьба акций будет зависеть от решений судов. А в Сахалинской области митинг перенесли на три недели — на 13–14 марта.

Валерий Рашкин выражает внутренний запрос КПРФ на протестную активность, считает президент Центра политических технологий Борис Макаренко: «Руководство парламентских фракций, с одной стороны, не хотело ассоциироваться с митингами в поддержку Алексея Навального, а с другой — хотело выразить свой протест. Теперь коммунисты показывают, что тоже способны на протестную повадку». При этом повод для митинга явно не протестный, а жесткость будет невыгодна ни властям, ни самим коммунистам, говорит эксперт: «Как на акции Навального с фонариками: смысла никакого, протестность придуманная, но ведь скольким людям захотелось, ничем не рискуя, посветить в небо».

Андрей Прах, Ксения Веретенникова, Елена Рожкова, корреспондентская сеть “Ъ”