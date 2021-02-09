День защиты от Отечества

Московский горком КПРФ в понедельник подал заявку на проведение 23 февраля, в День защитника Отечества, митинга по широкому кругу вопросов, включая проблемы экономического кризиса и политических репрессий. Акцию должны поддержать коммунисты по всей стране, однако из-за коронавирусных запретов в большинстве регионов от нее могут отказаться или ограничиться «встречами в обкоме». Выходить на несогласованный митинг готовы члены только нескольких партийных ячеек. В самой Москве в случае отказа властей КПРФ проведет встречу с депутатом Госдумы, лидером столичных коммунистов Валерием Рашкиным.

Как сообщил “Ъ” секретарь Московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Денис Парфенов, митинг 23 февраля, приуроченный к празднику, который коммунисты по-прежнему называют Днем Советской армии и Военно-морского флота, должен охватить «широкий круг вопросов», таких как защита национальной безопасности, преодоление экономического кризиса, новая социальная политика и предлагаемая партией альтернативная программа развития страны. Также будет затронута проблема политических репрессий в отношении членов и сторонников КПРФ. Если столичные власти не согласуют митинг, то первый секретарь горкома, депутат Госдумы Валерий Рашкин проведет в этот день встречу с избирателями, добавил господин Парфенов.

Параллельно с коммунистами митинг в Москве в этот день хотят организовать представители незарегистрированной Либертарианской партии России.

В понедельник они подали уведомление о проведении 23 февраля пятитысячной акции «несогласия с преследованием Алексея Навального», сообщил “Ъ” пресс-секретарь партии Александр Гуд. Первый заместитель главы столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник не стал обсуждать с “Ъ” заявки на проведение митингов, предложив обратиться в пресс-службу департамента. “Ъ” направил официальный запрос, на момент публикации ответ не поступил.

Напомним, в большинстве субъектов РФ массовые мероприятия все еще запрещены из-за пандемии коронавируса. Акция КПРФ запланирована как общероссийская, однако в региональных ячейках пока не берутся прогнозировать, пойдут ли местные власти им навстречу. В Пермском крае в случае отказа коммунисты готовы выйти на несогласованный митинг, в Самарской области — «допускают такую вероятность», в Свердловской — «будут ставить этот вопрос на обсуждение». Схожей позиции придерживаются саратовские партийцы. В Иркутской области коммунисты намерены провести митинг «при любой погоде и при любой позиции властей». В Санкт-Петербурге в случае отказа горком планирует «менять формат заявленной акции и обращаться в суды». Липецкие коммунисты пообещали “Ъ” придумать «хитрые способы собрания».

В свою очередь, в Воронежской области митинга точно не будет: из-за ограничений КПРФ проведет только «традиционные встречи в обкоме». Не планируют митинг и в Новосибирской области — там коммунисты надеются обойтись возложением цветов или онлайн-форматом. На возложении цветов может остановиться и удмуртский реском: «Любые подобные мероприятия мы согласовываем». В Крыму и Севастополе коммунисты будут действовать «строго в рамках закона» и на несогласованные митинги не пойдут.

В Ульяновской области в случае отказа партийцы готовы провести «встречу с депутатом Госдумы», как это уже неоднократно делалось летом. «Если акция неотложная и социально значимая, мы имеем право провести ее с участием до 50 человек»,— заявили “Ъ” в алтайском рескоме КПРФ. В Дагестане коммунисты сомневаются, что власти согласуют митинг. «Здесь режим жестче, чем в других регионах»,— говорят они. Вопрос проведения несогласованной акции они будут «обсуждать с центром». В ростовском обкоме в случае отказа планируют «подключать прокуроров и суды: не бывает незаконных акций, незаконными могут быть только отказы в их проведении».

В Тамбовской области митинга КПРФ 23 февраля не будет, вместо этого 22 февраля партийцы проведут «народный сход» с участием депутатов, согласование которого не требуется. Коммунисты уже распространяют листовки с анонсом мероприятия под лозунгами: «За: Социализм, Свободу, Справедливость, Равенство» и «Против: Вранья, Воровства, Произвола». Также 22 февраля планируют провести шествие краснодарские партийцы, которые сейчас ведут переговоры с мэрией о его согласовании.

В Орловской области активист «Справедливой России» Иван Радченко решил устроить в пику КПРФ «гражданскую итальянскую забастовку»: он подал уведомления о проведении 17 митингов и пикетов в разных частях города с 11 по 20 февраля. По словам эсера, он опасается, что коммунистам согласуют митинг 23 февраля (область возглавляет член КПРФ Андрей Клычков), хотя они «спекулируют на чужих протестах».

В Белгородской области коммунисты надеются на согласование митинга-концерта, в Приморском крае — митинга на центральной площади Владивостока. В крайкоме “Ъ” пояснили, что у них уже есть опыт проведения акции, которой власти «не препятствовали»: 7 ноября по центральным улицам города прошло шествие «с соблюдением социальной дистанции». Нижегородский обком КПРФ рассчитывает на согласование митинга и автопробега. В администрации Нижнего Новгорода “Ъ” напомнили, что 23 февраля является праздничным днем, когда можно проводить публичные мероприятия, но численностью не более 50 человек. Якутские коммунисты надеются, что ограничения, действующие в республике до 15 февраля, не будут продлены. «В противном случае будем искать другие формы, например, проведем акцию в помещении, одиночные пикеты и так далее. Но мы будем действовать в рамках закона»,— говорят они.

Андрей Прах, Ксения Веретенникова, Елена Рожкова, корсеть “Ъ”