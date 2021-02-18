Макрон: мировое неравенство ведет к войне за влияние вокруг вакцин

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал политически неустойчивой ситуацию, при которой вакцины от коронавируса западных производителей распределяются преимущественно между состоятельными странами. По его мнению, это ведет к войне за влияние в бедных странах, что можно «проследить в стратегиях» России и Китая.

В мире закрепляется идея, по которой «сотни миллионов вакцин раздаются среди богатых стран, а в бедных странах мы не начинаем (поставки.— “Ъ”)», сказал господин Макрон в интервью Financial Times. «Это беспрецедентное ускорение мирового неравенства, к тому же политически неустойчивое, поскольку оно ведет к войне за влияние вокруг вакцин. Это можно проследить и в российской стратегии, и в китайской»,— отметил он. При этом он отметил, что приветствует глобальные поставки вакцин из России и Китая при условии, что те сертифицированы специалистами как пригодные к использованию.

Эмманюэль Макрон отметил, что фармацевтические компании из ЕС налаживают производство вакцин менее активно, чем американские. При этом он считает, что поставки в страны Африки не скажутся на кампаниях по вакцинации в Европе. «Мы не говорим про миллиарды доз немедленно, или о миллиардах и миллиардах евро. Это больше о том, чтобы как поскорее выделить от 4% до 5% тех вакцин, которые у нас уже есть»,— сказал он.

Вчера, 17 февраля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что процесс вакцинации проходит довольно несправедливо: десять крупнейших развитых стран мира зарезервировали для себя 75% всего мирового объема вакцин, а 130 стран мира до сих пор не получили ни одной дозы. Распространение вакцин от COVID-19 он назвал «самым крупным моральным испытанием для мирового сообщества».

Россия экспортирует вакцину «Спутник V» центра имени Гамалеи, Китай — вакцину Sinovac. Ранее Белый дом обвинил обе страны в попытках использовать свои вакцины для достижения дипломатических успехов. Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что считает печальными подобные заявления от представителей новой администрации США.

О выходе российской вакцины на международный рынок — в материале “Ъ” «"Спутник V" входит в плотные слои евросферы».