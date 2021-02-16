Лавров назвал печальным призыв США с подозрением относиться к «Спутнику V»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сожалеет, что власти США связывают распространение вакцины «Спутник V» с «геополитическим замыслом Кремля». Ранее Белый дом заявил, что Россия и Китай используют свои вакцины для для достижения успехов в дипломатии.

«Недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине "Спутник V", поскольку, дескать, опять же это геополитический замысел Кремля, и надо быть осторожнее, не попасть в зависимость от РФ . Ну, что сказать… Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления,— ну, печально»,— сказал министр журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Глава МИД РФ добавил: «Мы никогда ни с кем не дружим против кого бы то ни было. Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся».

Сейчас российская вакцина «Спутник V» одобрена в 25 странах мира. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, всего интерес к препарату проявили более 50 стран.

О выходе вакцины на международный рынок — в материале “Ъ” «"Спутник V" входит в плотные слои евросферы».