США обеспокоены использованием вакцин для успехов в дипломатии со стороны России и КНР

Россия и Китай используют свои вакцины для достижения успехов в дипломатии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Вашингтон обеспокоен этим. Белый дом считает, что Москва и Пекин «иногда используют помощь другим для того, чтобы они следовали их пути».

«Определенно, мы видим попытки других стран, включая Китай и Россию, использовать вакцины для достижения успехов в дипломатии. <...> Мы с обеспокоенностью следим за этими попытками»,— сказала представитель Белого дома на брифинге. Госпожа Псаки сообщила, что за ситуацией следит Агентство национальной безопасности.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Ее применение одобрили больше 25 стран мира. По информации Российского фонда прямых инвестиций, препарат входит в тройку лидеров по одобрениям регуляторов.

Об использовании вакцин в дипломатии — в колонке профессора Сколковского института науки и технологий Дмитрия Кулиша.