Генсек ООН раскритиковал развитые страны, которые зарезервировали для себя 75% вакцины от COVID-19

Вчера, 17 февраля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что распространение вакцин от COVID-19 является «самым крупным моральным испытанием для мирового сообщества». Заявление было сделано на заседании Совета Безопасности ООН, проведенном в формате видеоконференции и посвященном текущей вакцинации в мире от коронавируса. Глава ООН предложил создать рабочую группу в рамках стран «большой двадцатки», которая бы занималась вопросами распространения вакцины в мировом масштабе.

При этом господин Гутерриш отметил, что к настоящему времени процесс вакцинации проходит довольно несправедливо: десять крупнейших развитых стран мира зарезервировали для себя 75% всего мирового объема вакцин, а 130 стран мира до сих пор не получили ни одной дозы. «Если вирусу позволить распространяться как лесному пожару, он будет мутировать снова и снова,— заявил генсек ООН.— Это может продлить пандемию и превратить вирус в настоящую чуму».

Вопрос распределения вакцин уже не первый раз поднимается международными организациями. Еще в декабре прошлого года участники международного альянса People`s Vaccine, в который входят такие правозащитные и благотворительные организации, как Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now и Oxfam, заявили, что девять из десяти человек почти в 70 странах с низким доходом не будут вакцинированы в 2021 году от COVID-19, поскольку большинство перспективных вакцин, производимых и разрабатываемых сейчас, уже заранее выкуплены развитыми странами. На тот момент, по оценкам альянса, богатые страны, на которые приходится лишь 14% населения мира, закупили 53% всех наиболее перспективных вакцин от COVID-19 и могут вакцинировать все свое население несколько раз. По числу закупленных вакцин с большим отрывом лидирует Канада, которая сможет вакцинировать 410% своего населения. Все дозы вакцины, произведенные компанией Moderna, а также 96% вакцины Pfizer/BioNTech уже выкуплены богатыми странами. Альянс призвал разработчиков вакцины поделиться своими технологиями и интеллектуальной собственностью через Всемирную организацию здравоохранения, чтобы можно было производить больше доз и сделать вакцину общедоступной.

Евгений Хвостик