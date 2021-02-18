Песков назвал Украину недружественным России государством

Украина не является дружественным для России государством, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также представитель Кремля увидел в Украине «проект западных стран».

«Украина — это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.

Дмитрий Песков добавил, что «Россия, безусловно, признает украинское государство». «Но в то же время действительно украинское государство с того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, то Украина превратилась в проект этих самых западных стран. Такие элементы мы усматриваем»,— отметил он.

Накануне президент Владимир Путин объяснил усилия Запада по остановке строительства российского газопровода «Северный поток-2» желанием заставить Россию платить за «их геополитический проект на Украине». США убеждают власти европейских стран в том, что «Северный поток-2» для них — плохая сделка. Вместе с тем, по словам вице-премьера России Александра Новака, строительство российского газопровода завершено на 95%.

Последние новости о проекте «Северный поток-2» — в материалах “Ъ”.