Белый дом: США по-прежнему считают «Северный поток-2» плохой сделкой

Позиция администрации США по «Северному потоку-2» не изменилась, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ранее президент страны Джо Байден назвал этот проект «плохой сделкой» для Европы.

«Наша позиция по "Северному потоку 2" была ясной и остается неизменной. Президент Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляцими, и потому что это идет в разрез с собственными провозглашенными Европой целями в сфере энергетики и безопасности»,— заявила госпожа Псаки журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Она вновь заявила, что США продолжают следить за ходом строительства газопровода, и будут «решать вопрос о применимости санкций», но это лишь один из инструментов, сказала Джен Псаки.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с Германией по поводу судьбы «Северного потока-2». По словам одного из германских чиновников, они включают «угрозу санкциями» против компаний, которые участвуют в проекте. Однако США могут решить и не вводить санкции.

Последние новости о проекте «Северный поток-2» — в материалах “Ъ”.