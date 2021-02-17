Путин: противники «Северного потока-2» пытаются заставить Россию платить за их проект на Украине

Президент Владимир Путин объяснил усилия Запада по остановке строительства российского газопровода «Северный поток-2» желанием заставить Россию платить за «их геополитический проект на Украине». Напомним, США убеждают власти европейских стран в том, что «Северный поток-2» для них — плохая сделка.

«Почему так все крутится вокруг "Северного потока-2"? Хотят заставить Россию платить за их (Запада.— “Ъ”) геополитический проект на Украине»,— сказал глава государства в ходе видеоконференции с руководителями фракций Госдумы.

14 февраля вице-премьер России Александр Новак сообщил, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» завершено на 95%. Он добавил, что проект полностью соответствует европейскому законодательству, а наблюдаемые попытки ему помешать — это нерыночные методы конкуренции со стороны США. За несколько дней до этого сенаторы призвали президента США Джозефа Байдена ввести новые санкции против «Северного потока-2».

Последние новости о проекте «Северный поток-2» — в материалах “Ъ”.