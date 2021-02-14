Новак оценил готовность «Северного потока-2» в 95%

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» завершено на 95%. Он добавил, что проект полностью соответствует европейскому законодательству, а наблюдаемые попытки ему помешать — это нерыночные методы конкуренции со стороны США.

«Компанией "Газпром" создано совместное предприятие (с иностранными компаниями.— “Ъ”), которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект,— сказал господин Новак в эфире телеканала "Россия-1" (цитата по ТАСС).— Этот проект полностью соответствует европейскому законодательству. Здесь просто есть такая конкурентная борьба со стороны американских партнеров, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу, то есть, по сути дела, это нерыночные методы конкуренции».

На вопрос о том, не будет ли газопровод простаивать по завершении строительства, он ответил, что не ждет такого. «Я не думаю, что есть именно такие риски, потому что опять же в этом заинтересованы наши европейские партнеры»,— сказал он.

В пятницу, 12 января, сенаторы призвали президента США Джозефа Байдена ввести новые санкции против «Северного потока-2». Они заявили, что отношения с Германией важны, но позволить завершить проект будет «неконструктивным шагом». Ранее США уже вводили множество санкций, которые затормозили его завершение. 21 января резолюцию с призывом остановить проект принял Европарламент. Причиной был назван арест оппозиционера Алексея Навального. После визита в Москву главы евродипломатии Жозепа Борреля риск введения санкций со стороны ЕС возрос.

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