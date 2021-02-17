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Начальник главного управления Генпрокуратуры Сергей Голкин

Фото: Следственный комитет России

СКР получил надзирающего из своих

Начальником главного управления Генпрокуратуры стал следователь Голкин

Как стало известно “Ъ”, заместитель руководителя главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СКР Сергей Голкин, возглавлявший уголовное преследование преступного сообщества «ночного губернатора» Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина) и расследование хищений на космодроме Восточный, перешел в надзорное ведомство. В Генпрокуратуре генерал-майор юстиции возглавил главное управление по надзору за расследованием особо важных дел, в котором он будет курировать расследования, проводящиеся не только комитетом, но и МВД и ФССП. Отметим, что среди прочего главк обязан проверять законность всех процессуальных решений, принимаемых председателем СКР Александром Бастрыкиным и его заместителями.


34-й главк Генпрокуратуры оставался без руководителя с прошлого года, когда его по достижении 70-летия был вынужден покинуть один из самых уважаемых сотрудников надзорного ведомства Владимир Юдин, служивший в органах прокуратуры с 1977 года.

Предложения о замещении вакантной должности Сергей Голкин, очевидно, получил от двух своих бывших коллег по СКР — генпрокурора Игоря Краснова и его заместителя Анатолия Разинкина, курирующего следствие в центральных аппаратах комитета и МВД. При этом следует отметить, что в 2011 году господа Голкин и Краснов были назначены на должности старших следователей по особо важным делам при председателе СКР одним указом тогдашнего президента Дмитрия Медведева №398. Причем будущий генпрокурор Краснов тогда еще был полковником, а ставший его подчиненным Голкин — уже генералом.

Главк, который возглавил генерал Голкин, состоит из двух управлений — по надзору за расследованием уголовных дел в СКР и надзору за делами, находящимися в производстве следственного департамента МВД, а также Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Кроме того, в нем есть отдел документационного обеспечения.

Сотрудники главка, согласно положению о нем, контролируют действия следственных органов с момента поступления в них сообщения (заявления) о преступлении, проверяя законность всех принятых в связи с этим решений.

Они же рассматривают все жалобы, поступающие на поднадзорные органы по курируемым делам, проверяя их. На 34-е управление также возложены функции проверок законности всех процессуальных решений, принимаемых по уголовным делам в центральных аппаратах СКР и МВД, в том числе председателем комитета и его замами. Сотрудники главка изучают уголовные дела, перед тем как они поступят на утверждение замгенпрокурора, сейчас Анатолию Разинкину, информируя его об обнаруженных нарушениях.

Сергею Голкину 49 лет. В органах прокуратуры, в том числе в подмосковных Мытищах, он служил с 1994 года. Затем перешел в СКР, в котором участвовал в расследовании уголовных дел, получивших огромный общественный резонанс. Из них на особом счету преступления, совершенные участниками оргпреступного сообщества Владимира Кумарина (Барсукова); убийства главного редактора русской версии Forbes Пола Хлебникова и обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской; хищения при строительстве космодрома Восточный, в которых обвинялись бывший начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман и его сообщники.

Став одним из руководителей ГУРОВД СКР, генерал Голкин курировал в том числе расследование пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» и уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа», по которому проходил режиссер Кирилл Серебренников, а также дела миллиардера из МВД Дмитрия Захарченко.

При этом следует отметить, что он являлся одним из немногих следственных работников, отмеченных сразу несколькими госнаградами — орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетной грамотой президента России.

Николай Сергеев


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