СКР получил надзирающего из своих

Как стало известно “Ъ”, заместитель руководителя главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СКР Сергей Голкин, возглавлявший уголовное преследование преступного сообщества «ночного губернатора» Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина) и расследование хищений на космодроме Восточный, перешел в надзорное ведомство. В Генпрокуратуре генерал-майор юстиции возглавил главное управление по надзору за расследованием особо важных дел, в котором он будет курировать расследования, проводящиеся не только комитетом, но и МВД и ФССП. Отметим, что среди прочего главк обязан проверять законность всех процессуальных решений, принимаемых председателем СКР Александром Бастрыкиным и его заместителями.

34-й главк Генпрокуратуры оставался без руководителя с прошлого года, когда его по достижении 70-летия был вынужден покинуть один из самых уважаемых сотрудников надзорного ведомства Владимир Юдин, служивший в органах прокуратуры с 1977 года.

Предложения о замещении вакантной должности Сергей Голкин, очевидно, получил от двух своих бывших коллег по СКР — генпрокурора Игоря Краснова и его заместителя Анатолия Разинкина, курирующего следствие в центральных аппаратах комитета и МВД. При этом следует отметить, что в 2011 году господа Голкин и Краснов были назначены на должности старших следователей по особо важным делам при председателе СКР одним указом тогдашнего президента Дмитрия Медведева №398. Причем будущий генпрокурор Краснов тогда еще был полковником, а ставший его подчиненным Голкин — уже генералом.

Главк, который возглавил генерал Голкин, состоит из двух управлений — по надзору за расследованием уголовных дел в СКР и надзору за делами, находящимися в производстве следственного департамента МВД, а также Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Кроме того, в нем есть отдел документационного обеспечения.

Сотрудники главка, согласно положению о нем, контролируют действия следственных органов с момента поступления в них сообщения (заявления) о преступлении, проверяя законность всех принятых в связи с этим решений.

Они же рассматривают все жалобы, поступающие на поднадзорные органы по курируемым делам, проверяя их. На 34-е управление также возложены функции проверок законности всех процессуальных решений, принимаемых по уголовным делам в центральных аппаратах СКР и МВД, в том числе председателем комитета и его замами. Сотрудники главка изучают уголовные дела, перед тем как они поступят на утверждение замгенпрокурора, сейчас Анатолию Разинкину, информируя его об обнаруженных нарушениях.

Сергею Голкину 49 лет. В органах прокуратуры, в том числе в подмосковных Мытищах, он служил с 1994 года. Затем перешел в СКР, в котором участвовал в расследовании уголовных дел, получивших огромный общественный резонанс. Из них на особом счету преступления, совершенные участниками оргпреступного сообщества Владимира Кумарина (Барсукова); убийства главного редактора русской версии Forbes Пола Хлебникова и обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской; хищения при строительстве космодрома Восточный, в которых обвинялись бывший начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман и его сообщники.

Став одним из руководителей ГУРОВД СКР, генерал Голкин курировал в том числе расследование пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» и уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа», по которому проходил режиссер Кирилл Серебренников, а также дела миллиардера из МВД Дмитрия Захарченко.

При этом следует отметить, что он являлся одним из немногих следственных работников, отмеченных сразу несколькими госнаградами — орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетной грамотой президента России.

Николай Сергеев