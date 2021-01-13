Назначай и празднуй

Как стало известно “Ъ”, накануне Дня работника прокуратуры генпрокурор Игорь Краснов перераспределил полномочия между своими заместителями. В Москву был переведен замгенпрокурора Игорь Ткачев, курировавший Уральский федеральный округ (УрФО), который теперь будет отвечать за работу управлений надзорного ведомства, связанных с судебной системой. Надзирать же за следствием в центральных аппаратах СКР и МВД предстоит выходцу из Следственного комитета Анатолию Разинкину, получившему в последнее время самый широкий круг полномочий.

Приказ Игоря Краснова о перераспределении полномочий последовал за отставкой 1 января в связи с достижением 70-летнего, предельного для службы возраста заместителя генпрокурора Виктора Гриня. С 2006 года господин Гринь надзирал за следствием, а в прошлом году, после увольнения замгенпрокурора Леонида Коржинека, он также получил под контроль деятельность главного уголовно-судебного и главного гражданско-судебного управлений Генпрокуратуры.

По данным источников “Ъ”, взаимодействие с судебной системой господин Краснов поручил своему заместителю в УрФО Игорю Ткачеву, который в свое время возглавлял расследование теракта в Беслане.

Урал вместо господина Ткачева будет курировать замгенпрокурора в Приволжском федеральном округе Сергей Зайцев. Место последнего получил замгенпрокурора Николай Шишкин, курировавший Сибирский федеральный округ, а СФО достался Дмитрию Демешину, надзирающему также за Дальневосточным федеральным округом.

Заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Главные же функции, которые выполнял в Генпрокуратуре Виктор Гринь — контроль за уголовными делами, которые находятся в производстве главного следственного управления и управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СКР, а также следственного департамента МВД России,— Игорь Краснов поручил Анатолию Разинкину. До этого выходец из СКР Разинкин являлся куратором главного управления по надзору за следствием и оперативно-разыскной деятельностью, управления по надзору за соблюдением законов о федеральной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму, а также управления по надзору за оборонно-промышленным комплексом.

Кстати, по данным источников “Ъ”, господин Разинкин, в прошлом замначальника ГУРОВД СКР, еще до официального ухода Виктора Гриня начал исполнять его обязанности — утверждать обвинение по громким делам и подавать в суды иски о конфискации имущества коррупционеров.

Отметим, что перестановки были произведены Игорем Красновым накануне 299-летия органов прокуратуры, которое отмечалось в минувший вторник. Торжественные мероприятия, в которых помимо российских прокуроров участвовали генпрокуроры Армении и Азербайджана Артур Давтян и Кямран Алиев, начались с видеообращения президента Владимира Путина, которое демонстрировалось на огромном экране легендарного Мраморного зала надзорного ведомства. Отметив, что в прошлом году надзором было выявлено более 3,5 млн нарушений федерального законодательства, для устранения которых внесено более 820 тыс. представлений, а по материалам проверок возбуждено почти 19 тыс. уголовных дел, глава государства сообщил, что ждет от прокуроров весомых результатов и в наступившем году. Среди приоритетных задач — выявление и устранение нарушений социальных прав людей, особенно наиболее уязвимых категорий граждан. По словам господина Путина, прокуроры также должны «наращивать усилия» в борьбе с экстремизмом и преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджетных средств. Не менее важны сопровождение реализации национальных проектов и защита окружающей среды, а также обеспечение законности в ходе предстоящих в этом году выборов в Госдуму. «Полномочий, компетенции для этого у вас достаточно»,— отметил президент, обращаясь к прокурорам.

«Крайне важно обеспечить законность, прозрачность и демократичность (выборов.— “Ъ”), а также во взаимодействии с правоохранительными органами защищенность избирательных участков, безопасность граждан в период голосования»,— сказал, в свою очередь, генпрокурор Игорь Краснов.

По словам главы надзорного ведомства, необходимо и дальше развивать диалог с населением, а для получения информации о нарушениях законности «шире использовать» возможности информационных технологий.

Безусловно, отметил он, должны быть продолжены надзорные мероприятия по сопровождению 12 национальных проектов, целевому расходованию бюджетных средств, выделяемых на эти цели. В надзорной деятельности не менее важное значение, по его словам, должно быть уделено «острым» социальным и экономическим проблемам. «Считаю главным нашим достижением сосредоточение на реальной помощи людям, решении их насущных проблем»,— отметил Игорь Краснов, сообщив, что в прошлом году прокурорами было рассмотрено более 3 млн обращений граждан и почти 1 млн человек побывали у них на личных приемах.

Сообщил генпрокурор и о ротациях, в том числе среди руководителей, которые будут продолжены. Для назначений уже формируется кадровый резерв из «молодых и грамотных специалистов».

Николай Сергеев