Дмитрия Захарченко вернули в суд

Генпрокуратура РФ сообщила о том, что направила в суд уголовное дело в отношении бывшего замруководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в получении взяток, в том числе от совладельцев группы компаний «1520», на общую сумму 1,4 млрд руб. Вины бывший полковник не признает, он уже отбывает длительный срок за другие коррупционные преступления.

В Генпрокуратуре сообщили, что ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Захарченко и его предполагаемых сообщников Валерия Маркелова, Виктора Белевцова и Василия Критинина. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как рассказывал ранее “Ъ”, по версии следствия, проходя службу в должности замначальника управления «Т» (топливно-энергетический комплекс) ГУЭБиПК МВД, полковник Захарченко из корыстных побуждений оказывал услуги общего покровительства председателю совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» Авшолуму Юнаеву, который через посредника в 2015–2016 годах оплатил отдых офицера в сочинских отелях, в том числе «Гранд Отель Поляна», на общую сумму более 800 тыс. руб.

По другому эпизоду, считает следствие, господин Захарченко получал взятки от совладельцев группы компаний «1520» (один из крупнейших подрядчиков РЖД) Бориса Ущеровича и Валерия Маркелова. Откаты, полагают в СКР, были связаны с финансовым бизнесом, который господа Ущерович и Маркелов вели с банкиром Германом Горбунцовым. В 2007–2009 годах за общее покровительство финансистов офицер получил на спецсчет €2,8 млн (или 109 млн руб.). Еще по одной схеме финансисты, в том числе через посредников Виктора Белевцова и Василия Критинина, выплатили борцу с коррупцией Захарченко 1,3 млрд руб. Всего же коррупционные схемы, считает следствие, принесли ему более 1,4 млрд руб.

Это уже второе дело Дмитрия Захарченко. Ранее ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн руб., лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет после освобождения. Позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на полгода.

Александр Александров