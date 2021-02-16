Евросоюз считает дело Навального о клевете политически мотивированным

Брюссель внимательно следит за уголовным процессом в отношении оппозиционера Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана, заявил официальный представитель главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано. Само уголовное дело господин Стано назвал политически мотивированным и призвал освободить политика.

«Европейские дипломаты присутствовали на этом заседании. Вы знаете, что мы следим за этим случаем очень внимательно, и не только присутствуем на заседаниях, но также и реагируем, когда это необходимо»,— сказал пресс-секретарь журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Очередное заседание пройдет 20 февраля. На нем Алексей Навальный выступит с последним словом. Сегодня, 16 февраля, гособвинение запросило 950 тыс. руб. штрафа.

Господин Стано также предложил российским властям сосредоточиться на расследовании предполагаемого отравления оппозиционера, а не на очередном уголовном деле в отношении политика. «Не будем забывать, что он был жертвой покушения с использованием химического вещества. И это покушение до сих не стало в России предметом расследования. Российским властям следует сосредоточиться на этом приоритете»,— добавил он и вновь призвал немедленно освободить господина Навального.

Также представитель господина Борреля призвал освободить главу карельского правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Юрия Дмитриева. «Мы уже ясно заявляли в прошлом, что то, как обращаются с господином Дмитриевым, недопустимо, и мы также призываем к его освобождению»,— сказал он. Историк приговорен к 13 лет колонии строгого режима по делу о насильственных действиях сексуального характера. Сегодня, 16 февраля, кассационный суд оставил в силе приговор.

Ранее сам Жозеп Боррель осудил действия российских властей в отношении Алексея Навального и призвал немедленно освободить политика. Он также заявил, что поднимет вопрос о возможных санкциях против России. Вопрос об ограничительных мерах будет обсуждаться 22 февраля на встрече глав МИДов стран—членов ЕС.

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