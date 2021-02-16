Кассационный суд оставил в силе приговор историку Дмитриеву

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор главе карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, передает корреспондент “Ъ”. Напомним, в сентябре прошлого года Верховный суд Карелии назначил ему 13 лет колонии строгого режима по делу о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) в отношении дочери.

«Кассационные жалобы Юрия Дмитриева и его защитника Виктора Ануфриева оставить без удовлетворения, приговор без изменения»,— сказал судья Сергей Жернов.

Адвокат Виктор Ануфриев сообщил “Ъ”, что будет обжаловать приговор в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда. Он отметил, что в правовом государстве такого решения существовать не может.

Юрия Дмитриева судили по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении части огнестрельного оружия. Петрозаводский городской суд частично оправдал историка, назначив ему 3,5 года лишения свободы. Однако затем Верховный суд Карелии увеличил наказание до 13 лет колонии строгого режима по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), а по остальным трем статьям вернул дело в суд Петрозаводска. В домашнем компьютере историка были найдены фотографии приемной дочери в возрасте от 4 до 7 лет без одежды. Сам он пояснил, что так фиксировал состояние ее здоровья.

Юрий Дмитриев известен тем, что в 1997 году экспедиция под его руководством обнаружила захоронение жертв сталинских репрессий в лесном урочище Сандармох — самом большом расстрельном полигоне Карелии в 1937–1938 годах. В историческом сообществе господина Дмитриева за его деятельность называют «летописцем ГУЛАГа», в «Мемориале» с этой же деятельностью связывают уголовное преследование историка.

Как началось новое рассмотрение дела главы карельского «Мемориала» — читайте в публикации “Ъ” «Третий круг Юрия Дмитриева».