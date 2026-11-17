Боец вырвался из клетки
Власти Абу-Даби смягчили приговор Усману Нурмагомедову
Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов 16 ноября был освобожден из заключения. За решетку спортсмен попал после того, как напал с группой поддержки на грузинского бойца Мераба Двалишвили в лобби отеля в Абу-Даби. Власти эмирата первоначально приговорили зачинщика беспорядков к шести месяцам лишения свободы. Но после того как сам Двалишвили попросил его отпустить, наказание было смягчено: Усман Нурмагомедов, как сообщает судебный департамент Абу-Даби, должен всего лишь заплатить штраф. Правда, крупный — $41 тыс.
Судебный департамент эмирата Абу-Даби сообщил на своей странице в соцсети Х об изменениях по делу российского бойца MMA Усмана Нурмагомедова. В сообщении говорится, что суд пересмотрел свое первоначальное решение, согласно которому господин Нурмагомедов должен был провести за решеткой шесть месяцев, и смягчил наказание. Отбывать срок спортсмену не придется, но штраф нужно будет заплатить. Довольно чувствительный — 150 тыс. дирхамов ($41 тыс.).
Аналогичное решение суд принял и в отношении других лиц, осужденных по делу Нурмагомедова. Помимо бойца по нему проходили еще семь человек. Пятеро из них — соратники господина Нурмагомедова, еще двое — журналисты, оказавшиеся на месте событий. Все они также освобождены из-под стражи, и им также нужно заплатить штрафы в размере 150 тыс. дирхамов.
Скандал, приведший господина Нурмагомедова за решетку, разразился 11 ноября. На записях инцидента видно, как грузинский боец Мераб Двалишвили стоит в кадре и дает интервью пресс-службе промоушена RAF (Real American Freestyle; проводит турниры по вольной борьбе). В это время сзади подходит Усман Нурмагомедов с членами своей команды, хлопает Двалишвили по плечу, тот оборачивается и тут же получает пощечину. Все закончилось массовой дракой, хотя скорее свелось к избиению Двалишвили и его друга.
Власти Абу-Даби отреагировали на случившееся молниеносно. Уже сутки спустя Нурмагомедов и К° получили по полгода тюрьмы плюс штрафы 300 тыс. дирхамов ($81,6 тыс.).
Власти предписали депортировать зачинщиков драки по отбытии ими наказания. Под каток правосудия попали даже журналисты, заснявшие драку (были признаны виновными в нарушении неприкосновенности частной жизни). Их тоже приговорили к шести месяцам лишения свободы. Более того, Мераб Двалишвили и его приятель, хоть они и не были инициаторами драки, тоже были оштрафованы: каждому пришлось заплатить по $13,5 тыс.
Поводом для побоища, как считается, стало поведение самого Двалишвили. Еще летом в Тбилиси перед турниром RAF он ударил бойца из Дагестана Ахмеда Гаджимагомедова. Последний пытался заступиться за Умара Нурмагомедова (родной брат Усмана Нурмагомедова), которого Двалишвили, дескать, оскорбил. То есть в Абу-Даби Усман Нурмагомедов решил воспользоваться шансом поквитаться с Двалишвили.
По официальной версии, власти Абу-Даби пошли на смягчение приговора ввиду того, что об этом попросил Мераб Двалишвили. Он действительно распространил сообщение, в котором призвал «отпустить парней». Позже, однако, в интервью журналисту Ариелю Хельвани, специализирующемуся на освещении MMA, Двалишвили заявил, что не подаст руки «этим парням». «Я жму руку настоящим мужчинам. Но эти… Нет!» — сказал спортсмен.
Есть, однако, и не официальная версия. Она связана с вовлеченностью в процесс одной из ключевых фигур в мире MMA, непобежденного чемпиона UFC, крупнейшего промоушена смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.
Он приходится двоюродным братом Усману Нурмагомедову. Ряд источников сообщает, что Нурмагомедов-старший использовал свои связи, чтобы помочь родственнику. При этом один из пунктов «договора» предусматривает, что освобожденные спортсмены воздержатся от публичных комментариев случившегося.
Как бы то ни было, а освобождение Усмана Нурмагомедова до сих пор дравшегося в промоушене второго уровня — PFL (Professional fighters league), где он успел заработать статус непобежденного чемпиона в легком весе, открывает ему путь к подписанию контракта с UFC. Глава последнего Дейна Уайт ранее называл зачинщиков скандальной драки «кучкой чертовых идиотов». Но теперь ему будет трудно отказаться от подписания контракта с Нурмагомедовым. Его ведь можно свести в октагоне с Двалишвили. Этот бой, даже если в нем не будет стоять на кону чемпионский пояс, станет хитом.