Как бы то ни было, а освобождение Усмана Нурмагомедова до сих пор дравшегося в промоушене второго уровня — PFL (Professional fighters league), где он успел заработать статус непобежденного чемпиона в легком весе, открывает ему путь к подписанию контракта с UFC. Глава последнего Дейна Уайт ранее называл зачинщиков скандальной драки «кучкой чертовых идиотов». Но теперь ему будет трудно отказаться от подписания контракта с Нурмагомедовым. Его ведь можно свести в октагоне с Двалишвили. Этот бой, даже если в нем не будет стоять на кону чемпионский пояс, станет хитом.