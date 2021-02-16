Третье заседание по делу Навального о клевете на ветерана. Главное

Гособвинение запросило 950 тыс. руб. штрафа в качестве наказания Навальному по уголовному делу о «клевете на ветерана». Этот штраф прокуратура попросила добавить к сроку три с половиной года лишения свободы по делу «Ив Роше». Кроме того, гособвинение попросило суд направить в СКР по Москве материалы дела (видимо, протоколы заседаний), чтобы следователи проверили «оскорбительные высказывания» Навального в адрес судьи Веры Акимовой и прокурора Екатерины Фроловой.
Защита, выступая в прениях, заявила, что в высказываниях Навального были лишь суждения, но не факты, а статья о клевете предполагает распространение заведомо ложных фактов о конкретном человеке. Навальный, комментируя ролик RT, не был знаком и не знал ветерана Игната Артеменко, поэтому не мог распространять клеветы о нем, добавила защита. По мнению адвокатов, то, что слова Навального в комментарии ролика RT были суждениями, доказывается лингвистической экспертизой по делу и исследованием лингвиста Анатолия Баранова, сделанным по просьбе адвокатов.
Защита просила оправдать Навального и прекратить уголовное дело.
Навальный выступил в прениях. Он сказал, что обсуждать с судьей и прокурором юридические аспекты дела бессмысленно, поэтому попросил их подсказать ему рецепт, что ему делать с теми тремя килограммами соли, которые ему доставили в камеру разом после нескольких его просьб и заказов.
Следующее заседание по делу в 14:00 20 февраля. Навальный выступит с последним словом.