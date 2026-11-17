Пушилин: часть объектов энергетики ДНР спрятали под землю для защиты от атак
Власти Донецкой народной республики (ДНР) принимают меры по защите объектов энергетики от атак ВСУ, заявил глава региона Денис Пушилин. По его словам, часть энергообъектов спрятали под землю. Их число губернатор не уточнил.
«Повторные налеты... заставляют наших энергетиков дополнительно выстраивать необходимые меры защиты, а где-то закапывать глубоко эти объекты под землю для того, чтобы не было у противника возможности дополнительно повредить те или иные трансформаторы или другую инфраструктуру»,— сказал господин Пушилин во время прямой линии (цитата по ТАСС).
Глава ДНР уточнил, что из-за атак ВСУ в республике усилились проблемы с энергетикой. Перебои с электричеством также сказываются на водообеспечении и теплоснабжении, отметил Денис Пушилин. Он добавил, что в решении проблем, вызванных атаками ВСУ, ДНР помогают другие регионы.
В сентябре сенатор от ДНР Александр Волошин говорил, что в ДНР за четыре года с момента вхождения в состав России были восстановлены более 6 тыс. объектов энергетики. Республика регулярно подвергается атакам со стороны Украины. 11 ноября Донецк и Мариуполь были частично обесточены из-за аварии.15 ноября в нескольких городах ДНР снова произошло частичное отключение электроэнергии.