«Повторные налеты... заставляют наших энергетиков дополнительно выстраивать необходимые меры защиты, а где-то закапывать глубоко эти объекты под землю для того, чтобы не было у противника возможности дополнительно повредить те или иные трансформаторы или другую инфраструктуру»,— сказал господин Пушилин во время прямой линии (цитата по ТАСС).