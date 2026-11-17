Песков: Крымский мост «будет лучше прежнего» после ремонта
Для восстановления Крымского моста после атак ВСУ наметят план и временные рамки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уверен, что после ремонта мост «будет еще лучше прежнего».
«Будет определена очередность, временные рамки по восстановлению... Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего»,— сказал «Известиям» представитель Кремля.
Крымский мост два дня подряд подвергается атакам ВСУ. После сегодняшней ночной атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СКР, зафиксированы «повреждения конструкции» моста. Вице-премьер Марат Хуснуллин днем провел заседание правкомиссии, на котором обсуждались последствия атак.