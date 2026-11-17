ТАСС: в московский театр «Ленком» пришли с обысками
В московском театре «Ленком Марка Захарова» прошли обыски по уголовному делу, связанному с «финансовыми вопросами». Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, во время обысков из здания изъяли несколько документов. Он добавил, что по делу проходит президент театра Марк Варшавер.
Накануне «Ъ» со ссылкой на источник в театре писал, что в ближайшее время Марка Варшавера снимут с должности. Причины ухода с поста неизвестны. Сам господин Варшавер информацию пока не комментировал.