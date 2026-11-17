ИИ-эффективность
Компания «СберСтрахование жизни» расширяет использование ИИ в своей работе
Компания «СберСтрахование жизни» использует искусственный интеллект (ИИ) для ускорения страховых выплат, формирования персональных тарифов по кредитным страховкам, развивает цифровые сервисы, консультации клиентов и инструменты для продления полисов. Об этом рассказал в рамках первой страховой конференции Сбера «Страхование 2030. Технологии будущего» исполняющий обязанности гендиректора «СберСтрахования жизни» Александр Жуков.
Компания «СберСтрахование жизни» использует искусственный интеллект (ИИ) для ускорения страховых выплат, формирования персональных тарифов по кредитным страховкам, развивает цифровые сервисы, консультации клиентов и инструменты для продления полисов. Об этом рассказал в рамках первой страховой конференции Сбера «Страхование 2030. Технологии будущего» исполняющий обязанности гендиректора «СберСтрахования жизни» Александр Жуков.
Благодаря искусственному интеллекту клиенты, оформившие полисы страхования жизни в рамках кредитного договора, сегодня могут получить выплату на счет всего за пять минут. ИИ-агент самостоятельно анализирует необходимые документы и принимает решение о выплате. Сервис работает круглосуточно. А около 60% всех целевых выплат выполняется в среднем за три с половиной минуты.
Еще одно направление — развитие ИИ-ассистента. В ближайшие дни на сайте «СберСтрахования жизни» появится ассистент на базе GigaChat, который позволит клиентам получать персональные консультации по разным страховым программам. После авторизации пользователь сможет в формате диалога уточнить условия своего полиса, узнать, какие риски покрывает страховка и какие выплаты предусмотрены. В дальнейшем персональные консультации планируется сделать доступными и в «Сбербанк Онлайн».
Среди новых удобных функций, которые постепенно осваивает искусственный интеллект,— продление страхового полиса. В «Сбербанк Онлайн» проходит поэтапное внедрение ИИ-агента, который помогает клиентам продлевать действующие полисы ипотечного страхования жизни. В следующем году возможности ИИ-ассистента расширятся — с его помощью можно будет оформлять полис ипотечного страхования жизни, а также заявлять о страховом случае.
Технологии искусственного интеллекта развиваются и в инвестиционном страховании. На конференции «СберСтрахование жизни» также представит интерактивного ИИ-помощника, который сможет в режиме реального времени отвечать на вопросы клиентов об инвестициях, предоставлять актуальные биржевые котировки и информацию о фондовом рынке, в том числе на основе аналитики инвестиционного подразделения Сбера. Кроме того, он будет простым языком объяснять особенности инвестиционных продуктов компании и помогать ориентироваться в доступных решениях с учетом финансовых целей и потребностей клиента. Данная технология поможет сделать инвестиционные инструменты более понятными и доступными, а процесс выбора — удобным и осознанным.