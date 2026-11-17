Технологии искусственного интеллекта развиваются и в инвестиционном страховании. На конференции «СберСтрахование жизни» также представит интерактивного ИИ-помощника, который сможет в режиме реального времени отвечать на вопросы клиентов об инвестициях, предоставлять актуальные биржевые котировки и информацию о фондовом рынке, в том числе на основе аналитики инвестиционного подразделения Сбера. Кроме того, он будет простым языком объяснять особенности инвестиционных продуктов компании и помогать ориентироваться в доступных решениях с учетом финансовых целей и потребностей клиента. Данная технология поможет сделать инвестиционные инструменты более понятными и доступными, а процесс выбора — удобным и осознанным.