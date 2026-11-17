Танкер Gas Husky затонул у берегов Болгарии
Танкер с СПГ Gas Husky под флагом Либерии затонул в Черном море в 80 км к востоку от болгарского города Бяла. Военнослужащие и авиация ВВС направили самолеты к участку в море, откуда был получен сигнал бедствия, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Танкер шел из Египта в порт Мидия в Румынии. О состоянии членов экипажа и причинах инцидента ничего неизвестно. У места, где, предположительно, затонуло судно, военные установили спасательный плот.
Накануне у берегов Болгарии затонуло еще одно грузовое судно Betul 8, шедшее под флагом Сомали. На борту находилось около 3 тыс. тонн пшеницы, все члены экипажа спасены. По данным Reuters, причиной кораблекрушения стал удар морского беспилотника. Официально эта информация не подтверждалась.