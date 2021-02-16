Прокуратура попросила оштрафовать Навального на 950 тыс. руб. по делу о клевете

Гособвинение попросило признать российского оппозиционера Алексея Навального виновным по делу о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко и назначить ему штраф 950 тыс. руб., передает корреспондент “Ъ”. Поскольку у политика есть непогашенная судимость, прокурор Екатерина Фролова попросила назначить новый приговор по совокупности с прежним — три года и шесть месяцев колонии по делу «Ив Роше». При этом наказание в виде штрафа госпожа Фролова попросила исполнять отдельно.

Также прокурор настаивает, чтобы из дела были выделены материалы об оскорбительных высказываниях господина Навального в адрес прокурора и судьи и направлены на проверку в СКР по Москве. В конце речи Екатерина Фролова сказала, что раз Алексей Навальный не может извиняться перед ветераном, то она сама просит у него прощения «за таких граждан нашей страны», как он.

Алексей Навальный ответил, что над этим делом «c самого начала смеялся любой профессиональный юрист». «Клевета предполагает распространение сведений о конкретном лице. Но сведения нельзя распространить о том, кого не знаешь»,— сказал политик. По словам оппозиционера, все эксперты пришли к выводу, что в деле нет распространения сведений, а есть только оценочные суждения. Также он уверяет, что в деле «каждый второй документ подделка», а внук Игната Артеменко и его жена «торгуют дедом».

После господина Навального слово взяла его адвокат Ольга Михайлова. Она настаивает, что уголовное преследование политика «в очередной раз является надуманным и произвольным». Адвокат отметила, что господин Артеменко снимался в «политическом ролике». Защитник Михайлова добавила, что о снявшимся в ролике ветеране RT не упоминало, но обвинение «делает вид», что Алексей Навальный оклеветал именно ветерана. «Защита категорически не согласна с обвинением»,— уточнила она.

2 июня Алексей Навальный прокомментировал в соцсетях видеоролик RT с выступлением в поддержку поправок в Конституцию. Одним из участников видео был господин Артеменко. Оппозиционер назвал участников видео командой продажных холуев, позором страны и людьми без совести. После этого против политика возбудили уголовное дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Алексей Навальный не признает вину.

О ходе заседания по делу о клевете — в онлайн-трансляции “Ъ”.