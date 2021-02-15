Сечин отчитался перед Путиным о результатах «Роснефти» за год

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается на сайте Кремля. На встрече обсуждались результаты деятельности компании за 2020 год, а также организация работы в условиях пандемии. «Роснефть» планирует вакцинировать 300 тыс. сотрудников, начать планируется в марте, сказал господин Сечин.

О чем, в частности, глава «Роснефти» рассказал президенту:

«Роснефть» единственная из мировых «мейджеров» показала прибыль по итогам 2020 года — приходящаяся на акционеров чистая прибыль составила 147 млрд руб.

открыты три крупнейших месторождения (два в Карском море и одно на севере Таймыра),

средняя зарплата в «Роснефти» превышает 80 тыс. руб.,

количество введенных за год в эксплуатацию скважин достигло 2,6 тыс.

Игорь Сечин добавил, что «Роснефть» ведет работу в области борьбы с глобальным потеплением. Компания намерена стать лидером по снижению выбросов, а также планирует выйти на уровень утилизации попутного нефтяного газа в 95%.

Кроме того, глава «Роснефти» рассказал президенту о сделках и проектах компании, в частности, о завершении комплекса сделок по проекту «Восток Ойл» на севере Таймыра.

Напомним, чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в четвертом квартале 2020 года составила 324 млрд руб. Рост чистой прибыли в четвертом квартале 2020 года был обусловлен «положительным эффектом от сделок по проекту "Восток Ойл" и эффектом от неденежных факторов». В частности, компания купила «Варьеганнефтегаз» и Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие у Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова. В свою очередь, та получила 9% в «дочке» «Роснефти» «РН-Сахалинморнефтегаз».

Подробнее о сделке — в материале “Ъ” «"Роснефть" поделилась активами».