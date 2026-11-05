Конституционный суд обязал предоставлять инвалидам комфортное жилье

Поводом для рассмотрения вопроса стали обращения Светланы Луниной и Ларисы Дружковой. Первая проживает в общежитии. После получения I группы инвалидности ее комнату признали непригодной для колясочника. Однако суд отказал ей во внеочередном жилье, заявив, что для жильцов общежитий такая льгота не предусмотрена. Лариса Дружкова — инвалид с детства. В 2022 году ее квартиру признали непригодной, так как дом невозможно адаптировать под соответствующие требования. Ей отказали в новом жилье из-за отсутствия статуса малоимущей, хотя купить пригодную квартиру сама она не могла.