Конституционный суд обязал предоставлять инвалидам комфортное жилье
Конституционный суд России установил гарантии по предоставлению жилья инвалидам, которые проживают в непригодных для них условиях. Речь идет в том числе о случаях, когда инвалиды не имеют статуса малоимущих, но не могут позволить себе переоборудовать жилье или купить новое. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Если от трудоспособного гражданина правопорядок вправе ожидать активных действий по улучшению своих жилищных условий, то ожидать такой активности от инвалидов, полностью нетрудоспособных или существенно ограниченных в трудоспособности, едва ли уместно. Оставлять их в условиях необходимости самостоятельно улучшать жилищные условия, как правило, не только практически нецелесообразно, но и этически неприемлемо»,— отмечается в сообщении пресс-службы КС.
Теперь власти обязаны предоставлять инвалидам временное комфортное жилье, если их собственное признано непригодным. Среди вариантов — обменять непригодную квартиру на похожую, но соответствующую требованиям, либо выдать жилье из государственного фонда в обмен на передачу непригодного в муниципальную собственность.
Поводом для рассмотрения вопроса стали обращения Светланы Луниной и Ларисы Дружковой. Первая проживает в общежитии. После получения I группы инвалидности ее комнату признали непригодной для колясочника. Однако суд отказал ей во внеочередном жилье, заявив, что для жильцов общежитий такая льгота не предусмотрена. Лариса Дружкова — инвалид с детства. В 2022 году ее квартиру признали непригодной, так как дом невозможно адаптировать под соответствующие требования. Ей отказали в новом жилье из-за отсутствия статуса малоимущей, хотя купить пригодную квартиру сама она не могла.