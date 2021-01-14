«Роснефть» поделилась активами

Независимая нефтегазовая компания (ННК) экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова получила от «Роснефти» крупные добычные активы — «Варьеганнефтегаз» и Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие. Их передача предусмотрена договоренностью, в рамках которой «Роснефть» получила от ННК Пайяхское месторождение. В результате добыча ННК может увеличиться в шесть раз, превысив 12 млн тонн нефти в год. Сумма сделки не раскрывается, но аналитики оценивают переданные активы в $3–4 млрд.

«ННК-Холдинг» (принадлежит экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) получила долю 93,89% в крупном нефтедобывающем активе «Варьеганнефтегаз», следует из раскрытия информации последней компании. Прежде эта доля принадлежала «Роснефти». Остальное составляет free float. Капитализация «Варьеганнефтегаза» на закрытии Московской биржи 13 января составляла 20,8 млрд руб., а котировки акций за день выросли почти на 40%.

В последний месяц «Роснефть» проводит сделки по оформлению структуры своего мегапроекта «Восток Ойл». Ключевым активом проекта должно стать находящееся в стадии разведки Пайяхское месторождение, до недавнего времени принадлежавшее ННК. В конце декабря «Роснефть» купила его, сумма сделки не раскрывалась. Одновременно, как писал “Ъ” 2 декабря, «Роснефть» намерена продать ННК ряд своих старых добычных активов, которые компания считает менее перспективными.

«Варьеганнефтегаз» (доказанные запасы — 795 млн баррелей нефтяного эквивалента) — крупнейший по добыче актив, который структуры господина Худайнатова получили в рамках этой серии сделок с «Роснефтью». Помимо «Варьеганнефтегаза» «ННК-Ойл» получила в декабре 2020 года по 9% в добычных предприятиях «Роснефти» «РН-Сахалинморнефтегаз» и «РН-Северная нефть». Кроме того, согласно раскрытию «Роснефти» и ННК, структурам господина Худайнатова перешло еще одно крупное Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие (ННП), которое разрабатывает месторождения в ХМАО. Наряду с «Варьеганнефтегазом» этот актив достался «Роснефти» после покупки ТНК-BP в 2013 году.

Добыча нефти «Варьеганнефтегаза», согласно отчету «Роснефти», в 2019 году составляла 6,3 млн тонн, а в прошлом году могла составить около 6 млн тонн. ННП, по данным ЦДУ ТЭК, произвело 3,7 млн тонн нефти в 2020 году.

Таким образом, благодаря приобретенным активам годовая добыча ННК может вырасти в шесть раз, до 12 млн тонн, что сделает ее одной из крупнейших частных компаний отрасли, сопоставимой с нефтяным бизнесом Михаила Гуцериева («РуссНефть» и «Нефтиса»).

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев отмечает, что извлекаемые запасы нефти ННП на 2020 год по категории АВС1 — 255 млн тонн, С2 — 26 млн тонн. Падение добычи составляет менее 3% в год, месторождения хорошо изучены, и есть возможность еще длительное время удерживать высокий уровень производства, отмечает эксперт. Карен Дашьян из Advance Capital оценивает стоимость «Варьеганнефтегаза» в $2–2,5 млрд, а ННП — в $1,5–2 млрд на основе объема их добычи, поскольку оценка по запасам из-за высокой обводненности может быть завышенной.

Старший аналитик по нефтегазовому сектору SberCIB Investment Research Андрей Громадин отмечает, что «Роснефть» выбрала шесть активов для сделки с ННК: «РН-Северную нефть» в Тимано-Печорской провинции, «Варьеганнефтегаз» и Талинское месторождение в Западной Сибири, некоторые лицензионные участки «Самаранефтегаза» и «Оренбургнефти» в Волго-Уральском регионе (соответственно 14% и 25% от их объемов добычи), а также «РН-Сахалинморнефтегаз». Как отмечает аналитик, менеджмент «Роснефти» пояснял, что месторождения из так называемого хвостового портфеля имеют уровень истощения более 60% и обводненности в 80% (у большинства из них), а их операционные затраты выше среднего уровня $9 на баррель. «Неясно, получит ли ННК все активы из указанного портфеля в обмен на Пайяхское месторождение. Если да, то ННК получит около 7% добычи "Роснефти"»,— заключил господин Громадин.

Дмитрий Козлов