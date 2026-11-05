Бизнесмен растратил на срок
Осужден участник хищения средств Тембанка
В Москве на четыре с половиной года колонии осужден бывший гендиректор ООО «Гарант» Иван Курганский. Он признан виновным в пособничестве бывшим руководителям Темпбанка, который использовался при выводе из кредитного учреждения почти 1 млрд руб. и отмывании денег. Пять лет назад за аналогичное преступление бизнесмен отделался условным сроком.
Как стало известно “Ъ”, Лефортовский суд Москвы вынес приговор бывшему гендиректору столичного ООО «Гарант» Ивану Курганскому. Он признан виновным в пособничестве особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств Темпбанка. Предпринимателю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной года. Под стражу Ивана Курганского, находившегося во время процесса под подпиской о невызде, взяли в зале суда сразу после оглашения приговора.
Как следует из материалов дела, Иван Курганский входил в преступную группу и действовал заодно с бывшими председателем правления Темпбанка Михаилом Гаглоевым и членом правления и совладелицей кредитного учреждения Еленой Апанасенко. При этом последние также не были конечными выгодоприобретателями от вывода средств. Темпбанк, по данным правоохранителей, был одним из почти 70 российских кредитных учреждений, задействованных членами ОПС в так называемом ландромате — «молдавской» схеме по выводу из России более 126 млрд руб.
Как установили следствие и суд, роль бывшего гендиректора ООО «Гарант» (ликвидировано в 2018 году) Ивана Курганского, чья структура специализировалась на оказании услуг в области бухгалтерского учета, заключалась в подыскании фиктивных компаний для получения кредитов в Темпбанке. В частности, в 2016–2017 годах найденные им ООО «Русэкспорт» и ООО «Омекрон» получили в банке займы почти на 1 млрд руб., которые так и не были возвращены.
Как уже рассказывал “Ъ”, махинации в Темпбанке правоохранительные органы выявили в июне 2018 года после обращений Центробанка и Агентства по страхованию вкладов, взявшего на себя обязательства кредитного учреждения. Лицензии при наличии долга в размере более чем 13 млрд руб. банк лишился 2 октября 2017 года.
Привлечь руководителей Темпбанка к уголовной ответственности удалось лишь заочно — Михаил Гаглоев и Елена Апанасенко скрылись за границей. 15 декабря 2025 года приговором Лефортовского суда они были признаны виновными в особо крупной растрате и получили по семь лет колонии общего режима. Срок отбытия наказания начнет исчисляться с момента задержания осужденных на территории России или их экстрадиции из Австрии, где они сейчас и проживают.
Отметим, что за пособничество экс-банкирам Ивану Курганскому пришлось отвечать уже повторно. В 2015–2016 годах подысканное им ООО «Олимп» получило в Темпбанке шесть кредитов почти на 90 млн руб. Впоследствии все эти деньги оказались на счетах других фиктивных фирм. За это преступление в 2021 году Лефортовский суд приговорил бизнесмена Курганского к трем годам условно.