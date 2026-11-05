Бизнесмен растратил на срок

Как следует из материалов дела, Иван Курганский входил в преступную группу и действовал заодно с бывшими председателем правления Темпбанка Михаилом Гаглоевым и членом правления и совладелицей кредитного учреждения Еленой Апанасенко. При этом последние также не были конечными выгодоприобретателями от вывода средств. Темпбанк, по данным правоохранителей, был одним из почти 70 российских кредитных учреждений, задействованных членами ОПС в так называемом ландромате — «молдавской» схеме по выводу из России более 126 млрд руб.