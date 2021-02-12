Чистая прибыль «Роснефти» в 2020 году упала почти на 80%

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в четвертом квартале 2020 года составила 324 млрд руб., а по итогам 2020 года — 147 млрд руб., свидетельствуют данные годового отчета (.pdf). Годовая прибыль снизилась на 79,1% по сравнению с показателем 2019 года. При этом «Роснефть» отмечает, что чистая прибыль за последние три месяца 2020 года стала рекордной для компании.

Выручка «Роснефти» в 2020 году составила 5,75 трлн руб., а в четвертом квартале — 1,52 трлн руб. Годовая выручка в 2020 году упала на 42,6% по сравнению с показателем 2019 года: в компании связывают это с влиянием пандемии коронавируса и ограничениями на добычу, установленными соглашением стран ОПЕК+.

Рост чистой прибыли в четвертом квартале 2020 года был обусловлен «положительным эффектом от сделок по проекту "Восток Ойл" и эффектом от неденежных факторов», указано в сообщении «Роснефти». В частности, компания купила «Варьеганнефтегаз» и Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие у Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова. В свою очередь, та получила 9% в «дочке» «Роснефти» «РН-Сахалинморнефтегаз».

Подробнее о сделке — в материале “Ъ” «"Роснефть" поделилась активами».