«Мы проиграли из-за войны»
Республиканцы признали, что к поражению их привела иранская кампания
Демократическая партия США по итогам промежуточных выборов 3 ноября не просто получила большинство в обеих палатах Конгресса, но и превзошла самые смелые ожидания своих стратегов и почитателей: 259 мест в Палате представителей, 54 места (а в перспективе и 56 мест) в Сенате, 28 губернаторских постов. Это лучший результат демократов со времен Барака Обамы, пришедшего к власти на волне недовольства войной в Ираке. И в этот раз, по общему мнению, голосование было в первую очередь протестным: причиной поражения правящей Республиканской партии стала затеянная ее лидером война с Ираном. Некоторые республиканцы уже требуют крови, и сакральной жертвой, как и во времена непопулярной в США иракской кампании, может стать глава Пентагона. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.
По оценке NBC News, демократы получают 259 из 435 мест в Палате представителей (у республиканцев 176 мест) и 54 против 44 мест в Сенате. Итог двух оставшихся гонок за места в Сенате — в Миссисипи и на Аляске — пока не объявлен, но и там с минимальным отрывом лидируют демократы. Это лучший результат партии за десятилетия — последний раз такой триумф демократы праздновали в 2008 году, когда президентом был избран Барак Обама.
Причем в Палате представителей нынешний результат даже выше, чем тогда,— 259 против 257 мест. В Сенате демократы до результата 2008 года немного не дотянули: если они выиграют обе оставшиеся гонки, у них будет 56 мест против 59 в 2008 году (с учетом независимых, голосовавших с демократами). Но даже тогда Техас и Канзас не сдались «синим», теперь же демократы выиграли сенатские гонки в обоих штатах. По губернаторам счет 28 против 20 в пользу демократов.
Масштаб «синего цунами» хорошо виден по конгрессменам-демократам. В Северной Каролине они отобрали у республиканцев четыре округа, хотя ни в одном из них, по предвыборному прогнозу Decision Desk HQ, сервиса, специализирующегося на подсчетах и прогнозах результатов выборов, их шансы не превышали 25%. Среди проигравших оказался Ричард Хадсон — председатель Национального комитета республиканцев по выборам в Конгресс, то есть человек, отвечавший за предвыборную кампанию. Его округ партия удерживала с 1963 года, а два года назад сам Хадсон выиграл там с отрывом 18,5 пункта.
Как и в 2006–2008 годах, на выборах 2026 года главной темой стала военная кампания. И, как и тогда, избиратель фактически наказал правящую партию за развязывание войны.
Президент Трамп, впрочем, и не отрицал, что это и есть причина поражения. Первое появление на публике после разгрома Дональд Трамп устроил не в пресс-зале, а на стройплощадке бального зала Белого дома. Среди строительных лесов и подъемников президент сначала долго рассказывал, как продвигается стройка, и лишь потом заговорил о выборах. На вопрос, согласен ли он, что республиканцы проиграли из-за войны с Ираном, Трамп ответил: «Думаю, это во многом правда, потому что это ненадолго немного подтолкнуло цены на бензин вверх». Раскаиваться он при этом не стал: «Если бы пришлось, я бы сделал это снова… Нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие».
Не все однопартийцы с ним согласились. Еще утром, до выхода Трампа к журналистам, на эту тему высказался потенциальный преемник американского лидера, вице-президент Джей Ди Вэнс, один из главных «голубей» в администрации, который, согласно утечкам в СМИ, с самого начала пытался отговорить Трампа от этой затеи. В пространном посте в соцсети X Вэнс рассказал, как накануне выборов «самый толковый аналитик» предсказал, что «многие избиратели Трампа и Вэнса 2024 года злы (на них.— “Ъ”) и собираются голосовать за других парней». «Что ж, теперь это выглядит пророчеством»,— добавил Вэнс.
Джей Ди Вэнс констатировал: «Мы проиграли из-за войны». И, обращаясь к республиканцам — противникам войны, признал: «Вы правы, вы нас предупреждали».
Похожий комментарий накануне голосования дал и другой видный республиканец — губернатор Флориды Рон Десантис. В эфире шоу Стивена Эй Смита он обрушился на однопартийцев: «Надо просто быть честными. Бензин подорожал. Это бьет по людям, по рабочему классу, и подорожал он из-за этого конфликта».
Еще жестче высказался колумнист The Hill, либертарианец Робби Сойв, который опубликовал колонку под заголовком «Антивоенное крыло MAGA было право» (намекая в том числе на бывшую конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и журналиста Такера Карлсона, идейно разошедшихся с Трампом). Два года назад, напомнил колумнист, Трамп собрал огромную коалицию, в том числе на обещании не начинать новых войн.
Иранская кампания стала нарушением этого обещания, и избиратели наказали за это Трампа и соратников так же, как когда-то Джорджа Буша-старшего за знаменитое «читайте по губам: никаких новых налогов». По мнению Сойва, это, пожалуй, самый ошеломляющий приговор правящей партии на его веку, поскольку, кроме Флориды, «каждый республиканец, который мог проиграть, проиграл», а «каждый "ястреб", утверждавший, что война быстро закончится или не скажется на выборах,— либо глупец, либо лжец».
Еще одна параллель с войной в Ираке: после того как в 2006 году Республиканская партия потеряла Конгресс, она стала искать виновных в своем провале, и наутро после промежуточных выборов Джордж Буш уволил министра обороны Дональда Рамсфелда.
Вполне возможно, что в этот раз удар тоже придется по министру обороны — Питу Хегсету, одному из главных архитекторов иранской кампании.
Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис, чье кресло в ночь выборов перешло к демократу Рою Куперу, заявил CBS News: «Хегсета ждет расплата». В январе 2025 года именно Тиллис отдал решающий голос за утверждение Хегсета, теперь же он назвал это своей самой большой ошибкой за всю карьеру.
Республиканец Томас Масси ранее обещал добиваться голосования по импичменту министра, как только Конгресс соберется на следующей неделе, и, судя по всему, эта идея находит все больше сторонников.
В сессию «хромой утки» — до прихода нового Конгресса в январе — республиканцы попытаются провести оборонный бюджет и запрошенные администрацией $70 млрд экстренных военных расходов, которые демократы грозят заблокировать. Отставка Хегсета вполне может стать разменной монетой в этой сделке: демократ Тим Кейн еще в сентябре говорил, что уход министра облегчил бы двухпартийные договоренности.
Трамп пока что Хегсета защищает: «Думаю, он очень хорошо справляется». Но тут же добавляет, что министр был бы «очень популярен» в роли сенатора от Теннесси, где освобождается кресло.
Война не единственная тема, по которой республиканцы пока не спешат делать работу над ошибками. Второй такой темой стала иммиграция. Еще два года назад латиноамериканские мужчины были одним из главных приобретений коалиции Трампа, а теперь они проголосовали за демократов с 58% против 39%.
В 2024 году многие из них поддерживали республиканцев из-за высоких цен и проблем в экономике, поверив, что депортации коснутся лишь преступников. Вместо этого рейды ICE буквально катком прошлись по их общинам, число иммиграционных арестов летом достигло рекорда. Особенно рекордная явка латиноамериканцев была заметна в Техасе, где губернатором впервые станет латиноамериканка, а кресло сенатора впервые за десятилетия ушло демократу.
Подвела республиканцев и экономическая составляющая. Два года назад Трамп шел на выборы, обрушиваясь на «инфляцию Байдена» и обещая, что цены начнут снижаться «с первого дня». Теперь, согласно NBC News, в экономике избиратели больше доверяют демократам: 43% против 38%.
Вскоре после победы Хаким Джеффрис, который, скорее всего, станет первым в истории чернокожим спикером, пообещал, что демократы в Палате представителей «сделают все, что в их силах, чтобы ощутимо снизить высокую стоимость жизни».
Впрочем, Джеффрису предстоит управлять очень разношерстным большинством: в партии есть прогрессисты и демократические социалисты, требующие жестче противостоять Трампу, и умеренные из конкурентных округов, опасающиеся крена влево. Нелегко будет и бессменному лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру, отставки которого требуют все больше однопартийцев.
На этом фоне вопрос о том, смогут ли демократы даже с таким перевесом что-то изменить в жизни простых американцев, остается открытым.