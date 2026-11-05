«Мы проиграли из-за войны»

Президент Трамп, впрочем, и не отрицал, что это и есть причина поражения. Первое появление на публике после разгрома Дональд Трамп устроил не в пресс-зале, а на стройплощадке бального зала Белого дома. Среди строительных лесов и подъемников президент сначала долго рассказывал, как продвигается стройка, и лишь потом заговорил о выборах. На вопрос, согласен ли он, что республиканцы проиграли из-за войны с Ираном, Трамп ответил: «Думаю, это во многом правда, потому что это ненадолго немного подтолкнуло цены на бензин вверх». Раскаиваться он при этом не стал: «Если бы пришлось, я бы сделал это снова… Нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие».