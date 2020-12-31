«ННК-Ойл» Худайнатова получила 9% «дочки» «Роснефти»

«ННК-Ойл» Эдуарда Худайнатова получила долю 9% в «РН-Сахалинморнефтегаз» («дочка» «Роснефти»). В декабре стало известно о покупке «Роснефтью» у господина Худайнатова Пайяхского месторождения. Сумма сделки не раскрывалась, но, по словам источников “Ъ”, за месторождение «Роснефть» могла заплатить не только денежными средствами, но и рядом активов, в числе которых — «РН-Сахалинморнефтегаз».

Как следует из базы Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 30 декабря доля «Роснефти» в «РН-Сахалинморнефтегаз» снизилась со 100% до 91%. Владельцем 9% стала «ННК-Ойл».

Как сообщал “Ъ”, в результате покупки Пайяхского месторождения «Роснефть» консолидирует ключевые активы своего арктического мегапроекта «Восток Ойл». По данным “Ъ”, следующей частью сделки может стать продажа Эдуарду Худайнатову некоторых зрелых активов «Роснефти».

Подробности — в публикации “Ъ” «Арктика их связала».