МЧС опровергло сообщение об обрушении крыши ТЦ в Подмосковье

Информация об обрушении крыши в торговом центре в подмосковном городе Щелково из-за снегопада не соответствует действительности, сообщило главное управление МЧС по Московской области. Там уточнили, что речь шла о теннисном корте, где надувную крышу спускают специально.

«Никаких обрушений в торговых центрах не было. Под тяжестью снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта»,— передает ТАСС сообщение пресс-службы управления МЧС. Ее представитель уточнил РБК, что «идет сдувание крыши, чтобы почистить снег». До этого об обрушении в ТЦ сообщали Telegram-канал МЧС России, а также ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Снегопад в Москве и Московской области начался 12 февраля. На следующий день высота снежного покрова в отдельных районах столицы превысила 60 см. Средняя высота, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, может стать рекордной к концу суток. Власти Москвы предупредили, что для расчистки снега могут перекрыть отдельные центральные улицы города. В аэропортах Домодедово и Внуково были задержаны десятки рейсов, движение автомобилей затруднено.

О транспортном коллапсе из-за непогоды читайте в материале “Ъ” «Аномальный снегопад заблокировал Москву».