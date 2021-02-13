Сотни пассажиров не могут вылететь из Домодедово из-за снегопада

В аэропорту Домодедово скопилось большое количество пассажиров, которые не могут улететь из-за снегопада в Москве и Подмосковье, сообщает «РИА Новости». По данным сервиса «Яндекс.Расписание», задержаны 73 рейса, еще три отменены.

В залах ожидания находятся сотни людей, кафе и рестораны аэропорта полностью заполнены. Некоторые пассажиры из-за нехватки кресел сидят и спят на полу.

Ранее представитель Росавиации сообщила, что аэропорты Москвы в условиях сильного снегопада работают штатно. Сейчас в Шереметьево задержаны 15 рейсов. Во Внуково 14 вылетов задержаны, один отменен.

Также департамент транспорта Москвы сообщил в Telegram, что на уборку сугробов потребуется три дня. «Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже образовавшиеся сугробы, коллегам потребуется около трех дней. А осадки при этом продлятся до 14 февраля»,— говорится в сообщении. В дептрансе рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в часы пик, а владельцам грузовиков напомнили, что фуры буксуют на МКАД и эстакадах.

О транспортном коллапсе из-за непогоды читайте в материале “Ъ” «Аномальный снегопад заблокировал Москву».