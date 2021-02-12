Аномальный снегопад заблокировал Москву

Из-за аномального снегопада загруженность московских дорог в пятницу днем достигла 9 баллов. К вечеру, по прогнозу ЦОДД, «Яндекса» и областного минтранса, транспортная ситуация только ухудшится. В ГИБДД заявили, что аномальные снегопады и гололедица «значительно ухудшат дорожную обстановку» на основных магистралях Москвы и области. Власти настоятельно просят водителей отказаться от пользования автомобилями.

Еще в четверг метеослужбы выпустили предупреждения об аномальном снегопаде, который будет продолжаться в Московском регионе несколько дней. В пятницу, по оценкам центра «Фобос», в столице выпадет почти месячная норма осадков, в городе ожидаются 50-сантиметровые сугробы. Уже к 10:00, по оценке мэрии Москвы, выпало 6 см снега.

К 15:00 пробки в Москве достигли 8 баллов, к 15:30 — 9 баллов, в 17:00 ожидается 10 баллов.

В ЦОДД заявили, что «настоятельно просят» водителей отказаться от автомобилей и использовать городской транспорт. «Весь день в городе идет сильный снегопад. На дорогах большое количество снега, что сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик,— заявили в центре.— Если утром вы уже выехали на автомобиле, отложите поездки на более позднее время — после 21:00 будет полегче. Так коммунальная техника сможет быстрее справиться с последствиями снегопада».

Сейчас на дорогах Москвы работают 13,5 тыс. единиц техники и 60 тыс. рабочих.

В Московской области все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности и в круглосуточный режим работы, заявил глава областного Минтранса Алексей Гержик.

По его словам, по поручению губернатора в регионе задействовано «рекордное количество техники» (6,2 тыс. единиц) и более 25 тыс. рабочих и дворников. Ликвидация последствий снегопада займет несколько суток, заявил господин Гержик.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ГИБДД России выпустили экстренное сообщение, в котором попросили водителей «отказаться от поездок на личных машинах и пользоваться общественным транспортом». «В случае если от поездки отказаться невозможно, необходимо быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии,— заявили там.— Водителям рекомендуется не оставлять автомашины на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам проводить расчистку дорог».

В ведомстве напомнили, что во время снегопада надо включать внешние световые приборы, противотуманные фары, а в условиях сильного снегопада — максимально снижать скорость и при необходимости двигаться с включенной аварийкой.

Госавтоинспекция также заметила, что в такую погоду могут наблюдаться «перепады атмосферного давления», в связи с чем водителям рекомендуется «внимательнее относиться к своему самочувствию». «Если вдруг за рулем вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта»,— говорят там.

Иван Буранов