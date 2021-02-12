12 февраля, пятница
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Подробно

6

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   |  купить фото

Аномальный снегопад заблокировал Москву

Многокилометровые заторы образовались на магистралях столицы и области

от

Из-за аномального снегопада загруженность московских дорог в пятницу днем достигла 9 баллов. К вечеру, по прогнозу ЦОДД, «Яндекса» и областного минтранса, транспортная ситуация только ухудшится. В ГИБДД заявили, что аномальные снегопады и гололедица «значительно ухудшат дорожную обстановку» на основных магистралях Москвы и области. Власти настоятельно просят водителей отказаться от пользования автомобилями.


Еще в четверг метеослужбы выпустили предупреждения об аномальном снегопаде, который будет продолжаться в Московском регионе несколько дней. В пятницу, по оценкам центра «Фобос», в столице выпадет почти месячная норма осадков, в городе ожидаются 50-сантиметровые сугробы. Уже к 10:00, по оценке мэрии Москвы, выпало 6 см снега.

К 15:00 пробки в Москве достигли 8 баллов, к 15:30 — 9 баллов, в 17:00 ожидается 10 баллов.

В ЦОДД заявили, что «настоятельно просят» водителей отказаться от автомобилей и использовать городской транспорт. «Весь день в городе идет сильный снегопад. На дорогах большое количество снега, что сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик,— заявили в центре.— Если утром вы уже выехали на автомобиле, отложите поездки на более позднее время — после 21:00 будет полегче. Так коммунальная техника сможет быстрее справиться с последствиями снегопада».

Сейчас на дорогах Москвы работают 13,5 тыс. единиц техники и 60 тыс. рабочих.

В Московской области все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности и в круглосуточный режим работы, заявил глава областного Минтранса Алексей Гержик.

По его словам, по поручению губернатора в регионе задействовано «рекордное количество техники» (6,2 тыс. единиц) и более 25 тыс. рабочих и дворников. Ликвидация последствий снегопада займет несколько суток, заявил господин Гержик.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ГИБДД России выпустили экстренное сообщение, в котором попросили водителей «отказаться от поездок на личных машинах и пользоваться общественным транспортом». «В случае если от поездки отказаться невозможно, необходимо быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии,— заявили там.— Водителям рекомендуется не оставлять автомашины на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам проводить расчистку дорог».

В ведомстве напомнили, что во время снегопада надо включать внешние световые приборы, противотуманные фары, а в условиях сильного снегопада — максимально снижать скорость и при необходимости двигаться с включенной аварийкой.

Госавтоинспекция также заметила, что в такую погоду могут наблюдаться «перепады атмосферного давления», в связи с чем водителям рекомендуется «внимательнее относиться к своему самочувствию». «Если вдруг за рулем вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта»,— говорят там.

Иван Буранов


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя