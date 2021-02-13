Власти Москвы предупредили о возможных перекрытиях в центре для уборки снега

Улицы и переулки в центре Москвы могут быть временно закрыты для уборки снега, сообщил комитет городского хозяйства столицы. Он допустил, что перекрытия будут длиться до нескольких часов в пределах суток 13 февраля, но не уточнил, какие именно участки дорожной сети планируется закрыть.

«Для ускорения уборки и вывоза снега в течение суток могут быть частично на несколько часов перекрыты отдельные улицы и переулки в центральной части города»,— указано в Telegram-канале комитета.

Комитет городского хозяйства со ссылкой на Росгидромет сообщил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток. Он призвал водителей воздержаться от внезапных маневров на транспорте, соблюдать дистанцию, а по возможности — отказаться от поездок. Ранее департамент транспорта Москвы сообщал в Telegram, что во время снегопада некоторые водители выезжали на встречную полосу МКАД, а также пытались объехать пробки по трамвайным путям.

Снегопад в Москве начался накануне, 12 февраля. Высота снежного покрова 13 февраля уже достигла максимальной высоты с марта 2013 года и, по оценкам специалиста «Фобос» Михаила Леуса, может побить рекорд 1956 года. Автомобильное движение в Москве затруднено из-за непогоды второй день подряд. В аэропортах Домодедово и Внуково были задержаны десятки рейсов.

О транспортном коллапсе из-за непогоды читайте в материале “Ъ” «Аномальный снегопад заблокировал Москву».