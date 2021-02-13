Гидрометцентр: сильнейший в истории снегопад прекратится в Москве 13 февраля

Количество выпавшего в Москве снега к вечеру может побить рекорд за всю историю метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ожидается, что сильный снегопад прекратится сегодня, 13 февраля, хотя в воскресенье «небольшой снежок еще будет идти», отметил он.

По словам господина Вильфанда, «снега выпало очень много», в отдельных районах Москвы высота покрова уже превысила 60 см. «Максимальная высота снежного покрова в столице за весь период метеонаблюдений, начиная с 1879 года, в этот день, 13 февраля, составляла 60 см. Возможно, этот рекорд будет перекрыт, сейчас уже 56 см, и снег продолжает идти»,— рассказал Роман Вильфанд «Интерфаксу».

В понедельник, 15 февраля, в столицу придет антициклон, днем будет солнечно, без осадков, но морозы усилятся, отметил он.

В Москве из-за непогоды второй день затруднено движение. В пятницу пробки достигли максимума в 10 баллов. Ночью и утром ситуация улучшилась незначительно: они были на уровне 7–9 баллов.

В столичных аэропортах, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», были отменены и задержаны более 100 рейсов. Больше всего задержек пришлось на Домодедово. Плотность движения на дорогах Москвы, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», оценивается в 7 баллов.

Подробнее о проблемах на дорогах читайте в публикации “Ъ” «Аномальный снегопад заблокировал Москву».