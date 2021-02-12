Во Владивостоке задержан подозреваемый в нападении на полицейского на акции 23 января

В столице Приморья по подозрению в нападении на сотрудника патрульно-постовой службы во время несанкционированного митинга 23 января задержан местный житель, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморью.

«На протяжении двух недель мужчина скрывался от органов следствия, меняя место жительства. Сотрудники полиции установили местонахождение и задержали его. В настоящее время 46-летний житель дальневосточной столицы доставлен в СУ СК России по Приморскому краю»,— говорится в сообщении ведомства.

23 января участники несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального перекрыли движение по Светланской улице в центре Владивостока. По оценке корреспондента “Ъ”, в шествии в пиковый момент принимало участие около 3 тыс. человек, по оценке властей — 300–500. Было задержано больше 30 человек.

По итогам акции СКР по Приморью возбудил два уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Два человека уже арестованы.

28-летний мужчина обвиняется в избиении сотрудника Росгвардии. Его задержали по горячим следам, Фрунзенский райсуд Владивостока по ходатайству следствия арестовал его на два месяца. Мужчина признал свою вину.

Также заключен под стражу 39-летний житель Владивостока. По версии следствия, в ходе акции 23 января он нанес одному сотруднику полиции «не менее трех ударов руками в область головы и тела», второму — «не менее двух ударов руками в область головы и тела». Мужчина в сопровождении защитника сам явился к следователю СКР и признал свою вину.

Сторонники Алексея Навального в этом году провели уже три протестные акции в разных городах России — 23 и 31 января, а также в день суда над ним 2 февраля. Протестующие требуют освободить оппозиционера, которому суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. По данным «ОВД-Инфо», в связи с протестами всего было задержано более 11 тыс. человек. МВД сообщило о возбуждении 90 уголовных дел после протестов.

О дальнейших планах соратников господина Навального и реакции властей — в материале “Ъ”.

Алексей Чернышев, Владивосток