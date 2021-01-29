Арестован второй подозреваемый в нападении на полицейских на акции протеста во Владивостоке

39-летний житель Владивостока, который подозревается в применении насилия в отношении полицейских на несанкционированной акции 23 января, решением суда заключен под стражу. Об этом сегодня сообщило следственное управление СКР по Приморью.

Ранее мужчина в сопровождении защитника сам явился к следователю СКР и признал свою вину. По версии следствия, в ходе акции 23 января он нанес одному сотруднику полиции «не менее трех ударов руками в область головы и тела», второму — «не менее двух ударов руками в область головы и тела».

По итогам акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального СКР по Приморью возбудил два уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Обвиняемым по одному из них проходит 28-летний мужчина, избивший сотрудника Росгвардии. Его задержали по горячим следам, в понедельник Фрунзенский райсуд Владивостока по ходатайству следствия арестовал его на два месяца. Он признал свою вину.

23 января участники несанкционированной акции в поддержку оппозиционера перекрыли движение по Светланской улице в центре Владивостока. По оценке корреспондента “Ъ”, в шествии в пиковый момент принимало участие около 3 тыс. человек, по оценке властей — 300–500. Было задержано больше 30 человек.

Алексей Чернышев, Владивосток