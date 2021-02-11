МВД сообщило о возбуждении 90 уголовных дел после протестов

На фоне несанкционированных акций было возбуждено 90 уголовных дел, сообщается на сайте МВД России. Генпрокуратура, СКР и МВД снова предупредили об ответственности за нарушения в преддверии флешмоба сторонников оппозиционера Алексея Навального 14 февраля.

«Информируем, что по фактам преступлений, совершенных при проведении несанкционированных акций в январе-феврале текущего года, возбуждено 90 уголовных дел»,— говорится в сообщении.

«Лица, совершившие насильственные действия, призывающие к групповым нарушениям общественного порядка, не выполняющие законные требования сотрудников полиции, будут задержаны и привлечены к ответственности»,— предупредило МВД.

Сторонники Алексея Навального в этом году провели уже три протестных акции — 23 и 31 января, а также в день суда над ним 2 февраля. Протестующие требуют освободить оппозиционера, которому суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. По данным «ОВД-Инфо», в связи с протестами всего было задержано более 11 тыс. человек.

Подробности — в публикации “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».