Белгородский институт искусств оказался слишком кинематографичен

После скандала с роликом в поддержку Владимира Путина, в котором снялись студенты Белгородского государственного института искусств и культуры (БГИИК), уволилась проректор вуза Наталья Бараниченко. На появившемся на прошлой неделе в соцсетях видео учащиеся размахивают флагами России под песню группы «Любэ» «За тебя Родина-мать!», а в конце кричат: «Путин — наш президент!» и «Владимир Владимирович, мы с вами!» Как оказалось, при подготовке ролика студентов не предупредили, что они участвуют во флешмобе в поддержку президента, а звук с выкриками и вовсе оказался фонограммой. После извинений перед учащимися проректор Бараниченко и покинула пост. Ректор Сергей Курганский заявил “Ъ”, что не связывает уход заместителя с этими событиями, объяснив его усталостью и выгоранием.

О том, что Наталья Бараниченко оставила должность 10 февраля, “Ъ” рассказали в пресс-службе вуза. Там пояснили, что она покинула институт по собственному желанию. Более подробной информации о причине увольнения проректора в пресс-службе нет. Сама госпожа Бараниченко не ответила на вопросы “Ъ”.

Увольнению госпожи Бараниченко предшествовал скандал, случившийся после публикации в соцсетях ролика с участием студентов БГИИКа, снятого в поддержку Владимира Путина. Видео опубликовали на своих страницах местные депутаты Иван Конев и Илья Салмин. В минутном сюжете учащиеся размахивают флагами России в актовом зале учебного заведения под песню группы «Любэ». В финале записи слышен хор голосов, выкрикивающий: «Путин — наш президент!» и «Владимир Владимирович, мы с вами!». Депутаты удалили посты сразу после того, как родители студентов заявили, что их детей не предупреждали о том, что ролик снимался в поддержку президента, и они не выкрикивали звучащие в ролике слова. Сейчас видео доступно в соцсетях.

Как пояснили “Ъ” несколько студентов БГИИК, в съемках принимали участие учащиеся первого, второго и третьего курсов. «Нам сказали, что мы будем снимать патриотический ролик к 23 февраля. Но про крики в стиле "Мы за Путина!" нам не говорили. И вообще насильно нас никто не держал, сразу сказали: кто не хочет участвовать, можете выйти. Но мы хотели участвовать, так как мы любим свой институт. К тому же мы не хотели возвращаться на пару»,— рассказал “Ъ” студент института. Еще один студент подтвердил “Ъ”, что после публикации ролика ректор Сергей Курганский и проректор Наталья Бараниченко извинились перед учащимися, объяснив, что не успели предупредить их о цели подготовки видеозаписи.

Господин Курганский сказал “Ъ”, что не связывает уход Натальи Бараниченко с разразившимся после публикации видео скандалом. «Она попросила ее отпустить из-за накопившейся усталости и выгорания. И мне было, конечно, жаль! Я не хотел ее отпускать: у нее блестящие показатели, она блестящий режиссер. Но это была ее добровольная просьба, мотивированная лапидарно, емко. Про скандал никакого разговора не шло». Ректор выразил надежду, что творческое сотрудничество с госпожой Бараниченко продолжится, а саму ситуацию вокруг ролика назвал неприятной:

«Кто-то хочет хайпануть на этой ситуации. Матом выражаются, гадкие отклики оставляют, оскорбления… Почему за этим никто не следит? Надо заканчивать эту возню!»

Глава управления культуры Белгородской области и сын ректора БГИИКа Константин Курганский не стал комментировать “Ъ” ситуацию с увольнениями в институте культуры, сославшись на то, что сейчас он находится в отпуске. Ранее он сказал изданию «7х7», что чиновники были не в курсе съемок в БГИИКе, а подобные творческие мероприятия происходят в вузе постоянно.

Стоит отметить, что акции в поддержку президента прошли в феврале сразу в нескольких регионах. Скандалом сопровождался не только ролик студентов БГИИКа. Так, в Волгограде участвовавшие в создании аналогичного видео работники бюджетной сферы думали, что снимаются в массовке для ролика, посвященного Сталинградской битве. В итоге видеозапись оказалась частью президентского флешмоба. Кремль заявлял, что не имеет к акциям отношения.

Сергей Толмачев, Воронеж