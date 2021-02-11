«Яблоко» требует отчислить астраханского ректора

Как стало известно “Ъ”, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков попросил Минобрнауки и Высшую аттестационную комиссию лишить ученой степени ректора Астраханского госуниверситета Константина Маркелова. Напомним, что широкой публике господин Маркелов стал известен после того, как «с болью в сердце» отчислил трех студентов, участвовавших в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. «Яблочник» указал, что сообщество «Диссернет» обнаружило в диссертации ректора масштабные заимствования, и назвал господина Маркелова «примером беспринципности». В самом «Диссернете» констатируют, что Константин Маркелов уже не может быть лишен степени, так как у его диссертации «вышел срок давности».

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков отправил письменное обращение (есть в распоряжении “Ъ”) министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, а также председателю Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимиру Филиппову. Господин Рыбаков потребовал провести проверку диссертации ректора Астраханского государственного университета (АГУ) Константина Маркелова на предмет плагиата — и рассмотреть возможность лишения его ученой степени кандидата экономических наук.

Ранее сетевое сообщество «Диссернет» заявило, что обнаружило в диссертации ректора АГУ некорректные заимствования из чужой научной работы — в общей сложности на 99 из 149 страниц текста.

«Ректор Маркелов является примером беспринципности. Его уличили в плагиате собственной диссертации, а он отчисляет студентов, которые в соответствии со своим конституционным правом участвуют в политической активности и хотят сделать государство честным и справедливым,— говорится в обращении "Яблока".— Человек, построивший якобы научную карьеру на фальшивой диссертации, не может быть гарантом прав и свобод студентов своего университета».

Константин Маркелов Фото: Логунов Евгений, Коммерсантъ

Как рассказывал “Ъ”, 29 января Константин Маркелов подписал приказы об отчислении трех студентов, участвовавших 23 января в несанкционированной мирной акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального. С формулировкой «за нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся» были отчислены студент первого курса факультета педагогического образования, искусства, сервиса и культуры Александр Мочалов, магистрантка второго года обучения факультета социальных коммуникаций Вера Иноземцева и студентка второго курса биологического факультета Виолетта Емельяненко. В качестве оснований для отчисления были указаны представление деканата факультета, протокол заседания совета обучающихся и протокол заседания педагогического объединения.

Ректор уверял, что подписывал документы об отчислении «с болью в сердце», «переживал за каждого», «но закон есть закон»: «По правилам внутреннего распорядка мы были обязаны с ними попрощаться».

«Студентов отчислили незаконно, и "Яблоко" уже обращалось к ректору АГУ с письмом, чтобы незаконно отчисленных студентов восстановили»,— сообщил “Ъ” Николай Рыбаков. Лидер партии добавил, что обращение в министерство и ВАК, «конечно, связано с отчисленными студентами», но он и его соратники «в любом случае подняли бы вопрос с диссертацией Маркелова», поскольку «плагиат недопустим», и такой человек не может обладать ученой степенью и быть ректором вуза. Он пригрозил, что «ждать подобных новостей» стоит ректорам и других вузов.

Господин Маркелов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Регулирование интеграционных процессов в СНГ в современных условиях» в 2005 году, в Российской академии госслужбы при президенте РФ. Сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Ростовцев подтвердил “Ъ” наличие претензий к кандидатской диссертации Константина Маркелова, но указал, что лишить его степени в любом случае не удастся.

«Для такого разбирательства истек срок давности,— пояснил господин Ростовцев.— Такие вот ректора постарались и установили в 2013 году срок давности для проверки диссертаций. Теперь все диссертации, защищенные до 2011 года,— белые и пушистые».

Как ранее сообщал “Ъ”, у научных работ, защищенных до 2011 года, срок возможного пересмотра долгое время составлял десять лет. Потом его сокращали до трех лет, а в 2013-м снова увеличили до десяти. В результате из-за этих изменений многих чиновников и политиков стало невозможно лишить степени. «Юристы нам сказали, что нормативным актом нельзя ухудшать положение человека,— пояснял “Ъ” в 2014 года тогдашний глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов.— Поэтому если раньше действовал срок в три года, то для тех, кто уже защитился, он таким и останется. Для всех остальных он будет десять лет». «Это может показаться парадоксальным,— говорил в том же 2014 году глава ВАК Владимир Филиппов.— Но юристы объяснили, что все правильно, так как закон не должен иметь обратной силы».

Впрочем, тогда глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов откровенно заявил “Ъ”, что подобные сроки давности касаются только «юридической стороны дела». «А морально, конечно, никакого срока давности нет. Как человек, который лучшие десять лет своей жизни занимался наукой, я никогда не пойму этих людей с поддельными диссертациями,— заявлял “Ъ” министр.— Это либо полное непонимание того, что такое научная работа, либо просто прямой обман. И то и другое у меня, кроме презрения, никаких чувств не вызывает».

«На момент защиты диссертации в 2005 году Константин Маркелов работал в региональном астраханском правительстве,— рассказал “Ъ” господин Ростовцев.— Типичная траектория жизни таких людей — они понимают, что политическая жизнь недолговечна, покупают ученые степени и дальше уже приглядывают себе теплые места в региональных университетах. Таких примеров очень много».

“Ъ” направил запросы в Минобрнауки и ВАК, но не получил ответа. В приемной ректора АГУ “Ъ” рекомендовали обратиться за комментарием к помощнику Константина Маркелова Павлу Гнидину, который в течение дня не отвечал на звонки. В пресс-службе вуза также не брали трубку.

Исключенные из АГУ студенты сообщили “Ъ”, что уже подали иски о признании незаконным решения об отчислении.

Дата рассмотрения пока не назначена. Студентка Вера Иноземцева сказала “Ъ”, что, по ее данным, больше никого из АГУ не исключили.

Напомним, что после недавних протестов Самарский государственный технический университет первым из российских вузов официально признал «неэтичным» участие педагогов и студентов в несогласованных акциях. Такие поправки были внесены «в профилактических целях» в Кодекс этики университета. Теперь за подобные действия педагоги могут быть уволены, а студенты отчислены. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай заявила “Ъ”, что вузы не имеют права исключать учащихся по таким основаниям,— и составила памятку для студентов и преподавателей, желающих оспорить увольнение или отчисление по «митинговым» мотивам.

Мария Литвинова, Александр Черных; Сергей Петунин, Саратов