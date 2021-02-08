Кремль отрицает причастность к акциям в поддержку Путина

Кремль не имеет отношения к акциям в поддержку президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщили о нескольких подобных мероприятиях в регионах.

«Мы видим те же самые сообщения в прессе на этот счет. Но к нам это никакого отношения не имеет»,— заявил журналистам господин Песков во время пресс-колла, отвечая на вопрос, согласовывались ли акции с администрацией президента и в курсе ли Кремль.

Среди подобных акций — флешмоб екатеринбургской компании «Сима-ленд», в котором участвовали несколько тысяч человек. Сотрудники предприятия вместе с флагами России прошли колонной вдоль главного корпуса компании, а затем выстроились на парковке в надпись «Путин наш президент». Власти Свердловской области вынесли компании предупреждение.

Также студенты колледжа в Ульяновске снялись в ролике в поддержку Владимира Путина. Учащихся вывели на несогласованный массовый пикет с плакатами #МыЗаПутина. Депутат Госдумы (фракция КПРФ) Алексей Куринный сообщил “Ъ”, что обратился в прокуратуру Ульяновской области с просьбой провести проверку.