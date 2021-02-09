Волгоградские бюджетники заявили, что их обманом привлекли к съемкам ролика в поддержку президента

Работников бюджетной сферы Волгограда привлекли к съемкам клипа в поддержку президента РФ Владимира Путина, заявив о намерении снять ролик про Сталинградскую битву. Об этом “Ъ” на условиях анонимности сообщили два работника учреждений соцсферы.

Съемки проходили 4 февраля на Мамаевом кургане, и большинство участников считали, что снимаются в массовке для ролика, посвященного Сталинградской битве. Видеоролик под названием «Волгоград присоединился к флешмобу в поддержку Владимира Путина» появился на YouTube-канале «Муниципальное телевидение Волгограда» 5 февраля. В его описании говорится, что «флешмоб с президентским хештегом» запустили в Екатеринбурге. «Затем идею уральцев подхватили Алтай, Дагестан, Подмосковье. К акции уже присоединились в Барнауле, Самаре, Астрахани, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Тамбовской области»,— говорится в описании ролика. На видео люди собираются в колонну, поднимаются к монументу «Родина-мать», ролик завершается титрами «Мы с вами, Владимир Владимирович».

Волонтер одного из спортклубов Волгограда рассказал “Ъ”, что руководитель клуба позвонила ему и сказала, что надо принять участие в массовке для «какого-то фильма в честь Сталинградской битвы». Всего, по его словам, от клуба в мероприятии приняли участие десять человек. Пошли те, кто мог. «Мы согласились. Где-то в 17:00 мы были около Мамаева кургана. Нам сказали включить фонарики на телефонах и с ними подниматься на Мамаев курган. Мы это сделали. Среди участников было много подростков, мы были без масок, но, когда снимали лица, сказали надеть маски.

Об этом же рассказал и учащийся одной из спортшкол города. «Меня привлекли в составе спортшколы, шли туда с полной уверенностью, что это связано с битвой (потому что тренер так и сказал, а ему об этом сказали в областном комитете спорта). Первые сомнения появились, когда заиграла песня, никак со Сталинградской битвой не связанная. Даже в Instagram спортшколы написали, что связано с битвой. Узнали правду лишь через пару дней, из YouTube»,— отметил участник мероприятия.

Как выяснил “Ъ”, письмо с приглашением принять участие во флешмобе руководителям организаций социальной сферы направляла администрация Волгограда. Цель мероприятия в письме не указана. Сказано лишь, что надо взять с собой фонарики или телефон с функцией фонарика.

В администрации Волгограда подтвердили “Ъ”, что приглашали сотрудников муниципальных учреждений на предстоящую акцию, но комментировать цель мероприятия не стали.

Застать на рабочем месте главного редактора издания «Муниципальное телевидение Волгограда онлайн» Николая Коробова “Ъ” не удалось.

Сергей Петунин, Саратов